Как две капли воды: амурчане, похожие на актеров и певцов

В моей жизни были случаи, когда меня сравнивали с певицей Нюшей или говорили: «Ой, ты внешне мою подругу напоминаешь» (последнее, кстати, слышала часто, это же сколько похожих девушек в городе живет?) Думаю, среди вас, читателей, тоже немало людей, которые слышали: «Ты так похож(а) на...». В общем, мы решили сделать подборку фото амурчан, которые похожи на актеров и музыкантов. И у меня огромная к вам просьба: не принимайте материал близко к сердцу, а смотрите на него позитивно, как и наши герои. Они НЕ копируют других личностей, просто в определенный период жизни им указали на схожесть, не более того...

АЛЕКСАНДРА ЧУБ – САНСА СТАРК

– Схожесть заметила иркутский фотограф во время семейной фотосессии. И было решено на новогодних каникулах сделать фотосессию в образе Сансы Старк. Фотограф как раз успеет к этому времени подготовить необходимые костюмы. Саша была не готова к своей схожести. Теперь смотрим «Игру престолов», чтобы лучше войти в образ, – рассказала бабушка девушки Елена Михайловна Волкова. Александра живет в Екатеринославке.

ВИТАЛИЙ КИСТКИН – ЮРИЙ ШАТУНОВ

– Схожесть заметил в конце 80-х годов. Тогда мне друзья начали говорить, что похож на Шатунова.

А еще, Виталий – тоже музыкант. И поведал нам, что исполнял песни Юрия Шатунова.

ТАТЬЯНА КРАСИНА – МИЛА КУНИС – ЮЛИЯ НАЧАЛОВА

– На протяжении многих лет мои друзья и знакомые говорят, что я похожа на Милу Кунис. А несколько дней назад моя одноклассница прислала пост в Инстаграме Амур.инфо (мы сообщили, что ищем амурчан, похожих на актеров и музыкантов, – Прим. ред.), и сказала, что мне обязательно нужно отправить вам фотографии. Также говорили, что похожа на Юлию Началову, но больше всего слышала, что на Милу Кунис.

CВЕТЛАНА ШАШКОВА – ДАКОТА ДЖОНСОН

– Это началось на первом курсе в колледже. Моя подруга сказала, что я похожа на Дакоту Джонсон. Ответила тогда ей, что у нас ничего общего. Она твердила обратное. И многие студенты, и мои знакомые тоже что-то говорили о схожести, но до меня не доходило. А потом меня увидела знакомая моей подруги и сказала: «Ты так похожа на одну актрису – на Дакоту Джонсон». И снова я не обратила на это внимание. Я посмотрела все части «50 оттенков серого», обожаю этот фильм. И потом как-то присмотрелась к себе, начала сравнивать фотографии и заметила, что правда похожи.

АНАСТАСИЯ МАРТЫНОВА – ОЛЬГА БУЗОВА

– О схожести с Ольгой Бузовой мне начали говорить мои друзья и знакомые сразу, как только появился телепроект «Дом-2». Я на тот момент была блондинкой, как и Оля, и родинки на одном и том же месте, сейчас почему-то у Оли ее нет. А еще у нас схожие черты лица, улыбка. Изначально моя реакция была с усмешкой: «Ой, да прям, я на нее вообще не похожа». А спустя время и сама стала замечать сходство. Сейчас даже нравится, когда мне говорят о нашей схожести! Я слежу за творчеством Оли, но специально не прибегаю ни к каким методам, чтобы быть похожей на нее еще больше!

К слову, это не единственная амурчанка, похожая на Ольгу Бузову. Напомним вам про Ольгу Яковлеву, о которой мы писали не раз. С ней в Благовещенске даже сняли клип-пародию!

ДМИТРИЙ ДЕМУРА – ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ

Фото Дмитрия нам прислала его жена. Написала, что ему часто говорят о схожести с Джейсоном. Сам же мужчина рассказал нам, что посмеялся, когда ему впервые об этом сказали, схожести не замечает. А на ваш взгляд, похож?

ДИАНА ЗУБКОВА – НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА

– Моя дочь занималась 2 года в школе моделей в Благовещенске. В октябре 2017 года ученицы этой школы ездили на неделю моды в Москву. Когда она вернулась домой, то я услышала от руководителя, что Диану в Москве заметили и сказали: «Подрастающая Водянова». Я совсем не придала этому значения. Диана тоже сказала: «Даже не знаю, может быть, никогда не думала...». Шло время, мы и забыли про этот разговор. После очередной фотосессии, знакомая мне написала: «Оля, как твоя Диана похожа на Водянову!». Тогда я села смотреть фотографии Натальи в интернете. Сделала несколько подборок и сама начала верить, что есть некое сходство.

Однажды Диана пришла с занятия, на котором девочки разбирали очередной показ, и руководитель школы моделей снова отметила сходство. От фотосессии к фотосессии я делала подборки и видела: чем взрослее Диана, тем больше сходство. А в середине июля Диана участвовала в фотопроекте для журнала, и я услышала: «А вам когда-нибудь говорили, что Диана похожа на Водянову?». Мы с дочкой переглянулись и засмеялись: «Да, говорили и не один раз». А девочка, которая работала с Дианой в паре, шутила: «Ого, у меня будет фото с самой Водяновой!». Теперь при каждой фразе, что Диана похожа на Наталью Водянову, моя дочь застенчиво улыбается. Никакой звездной болезни, – рассказала мама Дианы Ольга.

Если вы тоже в себе видите черты какой-либо известной личности – присылайте нам свои фото на почту afisha2020@mail.ru, и в следующем месяце, возможно, и вы попадете в нашу подборку! Главное – не забывайте указывать свой номер телефона, фамилию и имя.