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сегодня, 11:20 0

В центральной части Благовещенска отключили горячую воду

В центральной части Благовещенска отключили горячую воду
Фото: pixabay.com

В Благовещенске в понедельник, 12 августа, энергетики приступают к ремонту участка тепломагистрали Северо-Западного района. Горячего водоснабжения в очередном районе не будет 4 дня.

С 8 часов понедельника 12 августа приостановили горячее водоснабжение в центральном районе Благовещенска от Островского до Чайковского между Станционной и Октябрьской Горячее водоснабжение возобновится в 20 часов 16 августа

Специалисты проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят.

Также будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

Завершается плановый ремонт участка тепломагистрали Центрального района, который стартовал 29 июля. Горячее водоснабжение на Нагорной, в переулке Угловом, в детской больнице, городской больнице № 1, в центральной части города от Комсомольской до Больничной между Ленина и Горького возобновится 9 августа в 20 часов, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.

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#ЖКХ

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