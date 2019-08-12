Стрельцы, молчите о деньгах, Скорпионы, не верьте никому: астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 августа

Общий астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе вам ради достижения цели придется чем-то пожертвовать. Не исключено, что этим окажется ваша собственная гордость. Возможно, вы будете вынуждены кого-то о чем-то слезно просить, демонстрируя свою слабость или несостоятельность.

Телец. Вы словно очнетесь от долгого сна: на этой неделе ваша деятельность станет заметно интенсивнее. Вам могут предложить заняться разработкой новой стратегии для покорения очередной личной вершины. Может возникнуть вопрос о переходе на новую перспективную работу.

Близнецы. Вас могут ожидать новые неожиданные впечатления. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку. Импровизированные встречи будут наполнены приятными сюрпризами и чем-то необычным. Середина и вторая половина недели благоприятствуют партнерским отношениям.

Рак. Стремление действовать быстро сослужит вам недобрую службу. Отмахнетесь второпях от нужного совета — потеряете ценную информацию. Это опрометчиво, особенно если в планах поменять место работы. Шанс, возможно, представится, так что будьте внимательны к словам окружающих.

Читайте также

Ракам стоит усиленно поработать, у Стрельцов согласие во всем: астрологический прогноз на 12 августа

Лев. На этой неделе вы можете поплатиться за свое нежелание скрупулезно и точно выполнять должностные обязанности. Не исключено, что потакание в рабочее время каким-то своим желаниям приведет к конфликту с начальством, деловыми партнерами или заказчиками.

Дева. На этой неделе есть вероятность завершения нынешнего этапа жизни и начала подготовки к каким-то глобальным переменам. Не исключено, что все это будет сопровождаться поездками, мелкими и крупными делами.

Весы. На этой неделе благоприятно заключать кратковременные сделки, они будут весьма удачны. Не берите все финансовые проблемы на себя, разделите их в равной доле с партнерами.

Скорпион. Преграды нипочем, если не спешить и действовать разумно. Звезды рекомендуют не верить никому на слово и тщательно проверять любую информацию.

Читайте также

Гороскоп на август 2019 года: Девы произведут впечатление, у Рыб дела пойдут в гору

Стрелец. Если у вас появится крупная сумма, не стоит говорить об этом всем знакомым. Лучше сохранить и источник поступлений, и сам факт их наличия в тайне от посторонних.

Козерог. В середине недели вас может ждать расставание с партнером. Однако вы перенесете это достаточно спокойно, так как давно задумывались о разрыве отношений.

Водолей. На этой неделе вы сможете повысить свой авторитет в глазах окружающих. Вас заметят и заново оценят за глубокий проницательный ум и большие познания. Обстоятельства будут складываться так, что от вас потребуется проявить эрудицию и высказать мнение по значимым вопросам.

Рыбы. Вам звезды советуют сдерживать свои аппетиты, касающиеся желания купить дорогие и престижные вещи. Прежде чем принимать финансовые решения, хорошенько просчитайте бюджет с учетом того, на что вам предстоит жить после оплаты дорогих покупок.

Астролог: Вальдемар Небоходцев