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11августа
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сегодня, 19:24 0

В Мазановском районе Приамурья восстановили проезд по дороге, пострадавшей от наводнения

В Амурской области открыт проезд по двум участкам автодороги Введеновка–Февральск. Дорожное покрытие пострадало от наводнения. В настоящее время проезд восстановлен.

Открыты два участка – в районе мостов на 132 километре (река Абайканка) и на 168 километре (ручей Королевский).

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по всей трассе Введеновка–Февральск введено временное ограничение. Проехать по дороге могут только транспортные средства, вес которых не превышает 10 тонн.

«Так как земляное полотно дороги очень переувлажнено, мы видим, что после проезда транспортных средств, участвующих в ликвидации ЧС, образовываются пучины, поэтому чтобы сохранить дороги, нам нужно временно ограничить массу транспортных средств», – прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

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#наводнение #строительство #транспорт

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