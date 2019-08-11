В российских колледжах на смену устаревшим профессиям придут новые

В колледжах и техникумах России к началу учебного года в 2020 году планируют исключить почти 100 позиций из перечня профессий. Некоторые из них устарели, другие в принципе исчезают, а третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.

Например, такие специальности, как изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица. А также сборщик изделий электронной техники, или радиооператор – эта профессия тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень планируют ввести новую специальность: «Монтажник оборудования мобильной связи».

«Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "Аддитивные технологии" – то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс "Мехатроника и мобильная робототехника", "Графический дизайн". И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом – "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства"», – перечислила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.

Уже сейчас по этому перспективному направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в восьми регионах, сообщает «Российская газета».