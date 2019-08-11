В Амурской области открыли дорогу Введеновка – Февральск, пострадавшую от наводнения

В Амурской области восстанавливают дороги, размытые наводнением. По всей трассе Введеновка – Февральск вводится временное ограничение. Проехать по дороге могут только транспортные средства, вес которых не превышает 10 тонн.

«На региональной трассе Введеновка – Февральск за сутки мы обустроили объезд в районе моста через ручей Королевский на 168 километре. Сегодня обустраивается проезд на 132 километре в районе моста через реку Абайканка, проложена труба и временно ограниченно пропускают транспортные средства, которые участвуют в ликвидации режима ЧС. Сегодня к концу дня проезд будет дан, будет соединение Новокиевского Увала с Февральском. Сквозной проезд по трассе Веденовка –Февральск – Экимчан, мы надеемся, с завтрашнего дня совместно с коллегами ГИБДД будет открыт, но только для транспортных средств массой не более 10 тонн. Так как земляное полотно дороги очень переувлажнено, мы видим, что после проезда транспортных средств, участвующих в ликвидации ЧС образовываются пучины, поэтому чтобы сохранить дороги нам нужно временно ограничить массу транспортных средств», – прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Министр также отметил, что ведется восстановление и других пострадавших участков. «На 58–59 километрах выполнено восстановление земляного полотна. В районе Норска на 188–190 километре восстановлен размыв полотна, сейчас он досыпается. Для обеспечения проезда на этом участке уложено 5 000 кубометров для доведения до нормативных параметров необходимо 7 500 метров кубических. Еще есть участки с локальными промоинами, движение транспорта осуществляется по альтернативным маршрутам. Водителям необходимо быть внимательными, не пренебрегать знаками, указывающими на объезд и ограничения 10 тонн по массе транспортных средств», – добавил руководитель регионального минтранса.

По сообщению ведомства, восстановлено движение по Мазановскому району, обеспечен подъезд к Козловке и Богословке. Проезд по участку дороги Дим – Новопетровка через реку Дим в Михайловском районе к концу дня планируется дать.

По мере спада воды с подтопленных участков выполняются первоочередные мероприятия по обеспечению транспортного сообщения. Параллельно в районах работают кураторы «Амурупрадора», проводят отдефектовку пострадавших объектов дорожной инфраструктуры, которые в дальнейшем при поступлении дополнительных средств будут приведены в нормативное состояние.