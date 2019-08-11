Прокуратура Амурской области поможет отсудить компенсации пострадавшим от наводнения

Прокуратура Амурской области разъясняет, как подтопленцы могут обратиться в суд, чтобы установить факта проживания в зоне чрезвычайной ситуации. Многие пострадавшие, не зарегистрированные по месту жительства, не могут получить меры социальной поддержки.

Им готовы помочь в прокуратуре. По результатам проверок таких обращений прокуроры направили в суды 109 исковых заявлений в защиту 185 пострадавших граждан об установлении юридических фактов проживания в затопленных жилых домах. В настоящее время рассмотрены 96 заявлений. Право всех граждан на получение меры государственной поддержки восстановлено, остальные заявления находятся на рассмотрении.

Амурчане, которые не были зарегистрированы в жилом помещении на момент чрезвычайной ситуации, могут по месту жительства обратиться к прокурору с заявлением об обращении в суд в их интересах об установлении юридического факта проживания в жилом помещении.

Если гражданин самостоятельно решил обратиться в суд об установлении юридического факта проживания в жилом помещении, необходимо учесть следующие требования закона. Данная категория дел рассматривается судами в порядке особого производства. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя. В заявлении обязательно нужно указать, для чего необходимо признание юридического факта в судебном порядке.

Это может быть невозможность:

- быть признанным пострадавшим от чрезвычайной ситуации;

- быть включенным в списки граждан, пострадавших от наводнения;

- получить меры социальной поддержки в связи с чрезвычайной ситуацией.

Также необходимо указать на невозможность получения документов, удостоверяющих факт проживания по указанному адресу, в каком-либо ином порядке, кроме судебного решения об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Факт попадания дома или жилого помещения в зону затопления может быть подтвержден актом обследования – справкой, выданной участковым уполномоченным полиции и/или органом местного самоуправления (комиссией, образованной при органе местного самоуправления).

Необходимо указать перечень повреждений жилья, утраченного имущества первой необходимости.

Доказательствами факта проживания гражданина в пострадавшем жилом помещении могут быть:

- выписка из единого реестра регистрации прав на недвижимое имущество;

- копия договора купли-продажи жилого помещения;

- справка образовательной организации;

- справка медицинской организации;

- справка с места работы (с указанием адреса проживания);

- справка участкового уполномоченного полиции;

- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение либо почтового отделения о доставке пенсии по определенному адресу;

- справка органа местного самоуправления;

- квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, факт проживания могут подтвердить свидетели, данные о личности которых и адреса их проживания необходимо отразить в заявлении.

В просительной части заявления, помимо установления юридического факта постоянного проживания гражданина в доме, пострадавшем в результате чрезвычайной ситуации, необходимо ставить вопрос об обращении решения суда в соответствии со статьями 204, 212 ГПК РФ к немедленному исполнению.

Прокуратурой Амурской области для граждан подготовлен образец искового заявления в суд об установлении юридического факта проживания в жилом помещении, воспользоваться которым можно по ссылке.