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11 августа 8 часов: уровень рек в Амурской области

11 августа 8 часов: уровень рек в Амурской области

Уровень воды в реках Приамурья снижается. За сутки в Амуре под селом Иннокентьевка вода ушла на 74 сантиметра, в Томи под Белогорском – на 18 сантиметров. На утро 11 августа уровень воды в Томи пока на 19 сантиметров выше отметки неблагоприятного явления.

Первые списки пострадавших от наводнения амурчан для получения федеральной помощи должны быть направлены в МЧС России во вторник, 13 августа, сообщили на заседании КЧС в правительстве Амурской области.

Уровень воды в амурских реках на 8:00 11 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ

ОГЯ

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 135

-4

Амур

Джалинда

8:00 194

-7

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 177

-9

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 215

-10

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 221

-11

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 338

-15

510

700

800

822

517

Амур

Гродеково

8:00 638

-18

730

1050

1100

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 475

-16

500

700

950

924

659

Амур

Поярково

8:00 420

-20

580

650

750

833

610

Амур

Иннокентьевка

8:00 716

-74

640

850

930

1083

888

Зея

Мазаново

8:00 265

-36

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 346

-31

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 660

-37

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 565

-15

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 371

-15

450

600

720

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 567

-9

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 369

-18

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 703

-3

Селемджа

Экимчан

8:00 -3

-28

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 87

-9

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 334

-34

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 420

-50

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 274

-6

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 222

-18

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 252

-6

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 244

-231

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 71

-7

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 220

-9

180

300

350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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