11 августа 8 часов: уровень рек в Амурской области

Уровень воды в реках Приамурья снижается. За сутки в Амуре под селом Иннокентьевка вода ушла на 74 сантиметра, в Томи под Белогорском – на 18 сантиметров. На утро 11 августа уровень воды в Томи пока на 19 сантиметров выше отметки неблагоприятного явления.

Первые списки пострадавших от наводнения амурчан для получения федеральной помощи должны быть направлены в МЧС России во вторник, 13 августа, сообщили на заседании КЧС в правительстве Амурской области. Уровень воды в амурских реках на 8:00 11 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ ОГЯ Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 135 -4 Амур Джалинда 8:00 194 -7 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 177 -9 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 215 -10 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 221 -11 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 338 -15 510 700 800 822 517 Амур Гродеково 8:00 638 -18 730 1050 1100 1144 841 Амур Константиновка 8:00 475 -16 500 700 950 924 659 Амур Поярково 8:00 420 -20 580 650 750 833 610 Амур Иннокентьевка 8:00 716 -74 640 850 930 1083 888 Зея Мазаново 8:00 265 -36 450 550 620 707 731 Зея Суражевка 8:00 346 -31 500 650 700 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 660 -37 780 900 970 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 565 -15 560 660 730 819 767 Зея Благовещенск 8:00 371 -15 450 600 720 819 561 Томь Воскресеновка 8:00 567 -9 500 - - Томь Белогорск 8:00 369 -18 300 350 400 в 2016 428 444 Томь Светиловка 8:00 703 -3 Селемджа Экимчан 8:00 -3 -28 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 87 -9 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 334 -34 450 650 700 656 805 Селемджа Богословка 8:00 420 -50 580 600 700 747 937 Бысса Февральск 8:00 274 -6 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 222 -18 480 - - Пр.Уркан Ивановка 8:00 252 -6 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 244 -231 500 650 800 Архара Аркадьевка 8:00 71 -7 220 350 500 Завитая Михайловка 8:00 220 -9 180 300 350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова