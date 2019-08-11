11 августа 8 часов: уровень рек в Амурской области
Уровень воды в реках Приамурья снижается. За сутки в Амуре под селом Иннокентьевка вода ушла на 74 сантиметра, в Томи под Белогорском – на 18 сантиметров. На утро 11 августа уровень воды в Томи пока на 19 сантиметров выше отметки неблагоприятного явления.
Первые списки пострадавших от наводнения амурчан для получения федеральной помощи должны быть направлены в МЧС России во вторник, 13 августа, сообщили на заседании КЧС в правительстве Амурской области.
Уровень воды в амурских реках на 8:00 11 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ
|
ОГЯ
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 135
|
-4
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 194
|
-7
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 177
|
-9
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 215
|
-10
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 221
|
-11
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 338
|
-15
|
510
|
700
|
800
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 638
|
-18
|
730
|
1050
|
1100
|
1144
|
841
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 475
|
-16
|
500
|
700
|
950
|
924
|
659
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 420
|
-20
|
580
|
650
|
750
|
833
|
610
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 716
|
-74
|
640
|
850
|
930
|
1083
|
888
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 265
|
-36
|
450
|
550
|
620
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 346
|
-31
|
500
|
650
|
700
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 660
|
-37
|
780
|
900
|
970
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 565
|
-15
|
560
|
660
|
730
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 371
|
-15
|
450
|
600
|
720
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 567
|
-9
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 369
|
-18
|
300
|
350
|
400
|
в 2016 428
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 703
|
-3
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 -3
|
-28
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 87
|
-9
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 334
|
-34
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 420
|
-50
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 274
|
-6
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 222
|
-18
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 252
|
-6
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 244
|
-231
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 71
|
-7
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 220
|
-9
|
180
|
300
|
350
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#Дальний Восток #наводнение #происшествия