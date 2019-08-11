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11августа
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сегодня, 14:59 0

Амурская область – в числе аутсайдеров по количеству беременных

Амурская область – в числе аутсайдеров по количеству беременных
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ обнародовало статистические сведения о количестве беременных в регионах в 2018 году. Амурская область вошла в число регионов с низкой долей беременных.

Самую большую долю беременных женщин в России в 2018 году зарегистрировали на Алтае, самую маленькую – в Курской области. «Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)», – говорится в сборнике Минздрава, на который ссылается РИА Новости.

Самая малая доля беременных зафиксирована в Курской, Тюменской и Амурской области.

Согласно данным Амурстата, Амурская область относится к числу малонаселенных территорий Российской Федерации. Размещение населения неравномерное. Наиболее густо заселена южная часть области. Средняя плотность населения области составляет 2,2 человека на 1 квадратный километр.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», рождаемость в Приамурье снижается. За январь-июнь 2019 года в регионе родилось 3 915 детей – на 498 меньше, чем в тот же период прошлого года.

По прогнозу Амурстата, население области, которое в 2019 году составляет более 794 тысяч человек, до 2036 году может сократиться до 704 тысяч. Отрицательный прирост увеличится почти в два раза, а вот миграционная убыль почти не изменится.

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#дети #жизнь

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