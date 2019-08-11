Привет из прошлого: нашелся советский моряк, 50 лет назад отправивший послание в бутылке (видео)

Сельский учитель на Аляске вытащил из моря бутылку, в которой нашел послание из 1969 года. Записку написал советский моряк. Он просил сообщить о послании во Владивосток. Журналистам удалось найти отправителя.

В записке, датированной 20 июня 1969 года, содержался следующий текст: «Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: г. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу».

Съемочной группе «Вести Приморье» удалось найти отправителя. Его искали во Владивостоке по домашнему адресу, но там сказали, что он жил здесь лет 45 назад. А нашли его на другом краю страны – в городе русских моряков Севастополе.

В 1969 году Анатолию Прокофьевичу Боцаненко было 36 лет. Глядя на свою записку, он не верит глазам: «По-моему, это не мой почерк». Но, дочитав до конца, там, где подпись, соглашается: «Вот, точно! Востокрыбхолодфлот!»

Новость о том, что родную плавбазу пустили на металлолом еще в девяностых, ее капитан узнал от съемочной группы. У него подступили слезы. В советское время месячный план по переработке рыбы его «Сулак» делал за несколько дней, а на судно даже водили экскурсии.

Анатолий Прокофьевич показывает: вот жена разведчика Зорге оставила на память автограф. И таких впечатлений у него – целый сервант: «Вот из Японии бутылки 50-летней давности. Я их раздаривал как сувениры, а жена забрала и говорит: "Нет, не отдам, пусть будет как память"».

Пожелание, запечатанное в бутылку, преодолело около двух тысяч миль по морю. А автор записки спустя полвека жив, здоров и счастлив – как и желал всем на будущее.

Чтобы связь поколений не прерывалась, съемочная группа «Вестей» составила свое послание в будущее. Пожелания мира и добра отправляются к неизведанным берегам. Возможно, однажды они снова объединят разные континенты.