В Амурской области лотосы зацвели не только в Ивановском, но и в Бурейском районе

Следом за Ивановкой цветение редких лотосов порадовало жителей Буреи. Жители населенного пункта присылают фотографии в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Было меньше. С каждым годом разрастаются, – отмечают амурчане. – Это Бурейской район. В прошлом году еще и лебеди прилетали из-за пожаров в Хабаровском заказнике».

«У нас в Бурейском районе, в Прогрессе, тоже есть озеро лотосов. Многие – даже те, кто там живут, – не знают про красивые лотосы», – пишут читатели.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», первые бутоны лотоса заметили на озере в селе Ивановка Ивановского района в начале августа. Это значительно позже, чем обычно. По мнению специалистов, позднее цветение лотосов может быть связано с дождливым летом.