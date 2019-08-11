В Приамурье готовят списки амурчан для получения федеральной помощи

В воскресенье, 11 августа, в правительстве Амурской области состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провела первый зампред правительства Татьяна Половайкина. Основной вопрос – подготовка списков граждан, пострадавших от стихийного бедствия, для получения помощи из резервного фонда правительства РФ.

На федеральные выплаты могут претендовать амурчане, которые постоянно проживали в населенных пунктах, попавших в зону ЧС. Специалисты работают над составлением сводных данных. По поручению Татьяны Половайкиной, первые списки пострадавших граждан должны быть направлены в МЧС России уже во вторник, 13 августа.

Из резервного фонда области муниципальным образованиям выделена субсидия в размере 5.51 миллиона рублей. Еще на сумму 13 миллионов рублей оказана адресная социальная помощь по линии соцзащиты.

Тем временем, по информации синоптиков, уровень воды в реках Приамурья снижается. За сутки уровень воды в реке Амуре под селом Иннокентьевка понизился на 74 сантиметра, реки Томь под Белогорском – на 18 сантиметров. На утро 11 августа уровень воды в Томи пока на 19 сантиметров выше отметки неблагоприятного явления. Спад воды в районе Благовещенска и на реках Амур и Зея составил 15 сантиметров за сутки.

После схода воды дорожники восстанавливают поврежденные участки автомобильных дорог. «Восстановлено движение, в том числе по Мазановскому району. На 168 километре, это ручей Королевский, сделан объезд, по 132 километру – транспорт, который там скопился, пропущен. Сегодня к концу дня проезд будет дан. Таким образом сквозной проезд Веденовка – Февральск – Экимчан будет открыт, но только для транспортных средств общей массой не более 10 тонн. По Михайловскому району участок дороги Дим – Новопетровка – завозится материал, проезд через реку Дим к концу дня планируется тоже дать. Остальные участки восстанавливаются, есть объезды. Подъезд к Козловке и Богословке обеспечен», – доложил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Ухов.

В Приамурье остаются перемытыми 27 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения находятся три населенных пункта. В Зейском районе по-прежнему отрезан от большой земли поселок Октябрьский и два села в Мазановском районе – Новороссийка и Ивановский.

Специалисты Ростехинвентаризации завершили обследование пострадавших домов. Начинается подготовка актов. Предварительно они будут готовы к 16 августа.

Как доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, в области остаются подтопленными пять жилых домов. За сутки их количество уменьшилось на восемь домов и 431 приусадебный участок (за сутки –89).

Остаются эвакуированными 2 172 человека, в том числе 722 ребенка. Из них в ПВР осталось 55 человек, в том числе 20 детей, у родственников разместились 2 117 человек, из них 702 ребенка. На территории области продолжают действовать два ПВР – по одному в Селемджинском и Мазановском районах.

Продизенфицированы 2 276 объектов: 673 частных дома, девять общественных и 385 индивидуальных колодцев, 850 придомовых территорий. Просушены 577 домов, вода откачана из 246 домов.

От граждан приняли 3 255 заявлений по жилым домам и 9 356 заявлений по приусадебным участкам. Обследованы 2 217 жилых домов, составлены 702 акта, обследованы 7 473 приусадебных участка, составлены 6 045 актов.

К проведению мероприятий по ликвидации ЧС привлечены 712 человек, 139 единиц техники, 26 плавсредств и три воздушных судна.