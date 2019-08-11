В центре Благовещенска автомобилист встретил барана (видео)

В Благовещенске авторегистратор запечатлел неожиданную встречу на дороге. Прямо на двигавшийся автомобиль бежал баран.

Судя по данным на записи, автомобилист двигался, не превышая разрешенную скорость. Ему навстречу выбежало животное. Водитель притормозил, пропуская «пешехода». «Барашка убежала. Вон бежит хозяин», – прокомментировал автомобилист. Публикуя видео в своем инстаграм-аккаунте, благовещенец пояснил: «По Зейской бежал реальный баран. Издалека похож на большую собаку».

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#животные #происшествия

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Елена Котейко