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11августа
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сегодня, 11:58 5

В центре Благовещенска автомобилист встретил барана (видео)

В центре Благовещенска автомобилист встретил барана (видео)
Фото: www.instagram.com

В Благовещенске авторегистратор запечатлел неожиданную встречу на дороге. Прямо на двигавшийся автомобиль бежал баран.

Судя по данным на записи, автомобилист двигался, не превышая разрешенную скорость. Ему навстречу выбежало животное. Водитель притормозил, пропуская «пешехода». «Барашка убежала. Вон бежит хозяин», – прокомментировал автомобилист.

Публикуя видео в своем инстаграм-аккаунте, благовещенец пояснил: «По Зейской бежал реальный баран. Издалека похож на большую собаку».

Просмотров всего: 780

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Бежал реальный шашллык, который не хотел им быть)))

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    или тотем одноименного ресторана )

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Мне бараны каждый день встречаются на дороге.

  • Нур

    Нур
    37 минут назад

    В соцсетях решили, что это связано с началом у мусульман праздника Курбан-байрам

  • stil

    stil
    8 минут назад

    ScovilleМне бараны каждый день встречаются на дороге.


    +100500

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