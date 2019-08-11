Амурчане пытались вывезти свинину из сел, где зафиксирована АЧС

В Амурской области зафиксированы попытки вывоза мяса из угрожаемой зоны по АЧС в Благовещенском районе. Житель села Ровное отказался выдавать трех своих свиней инспектору ветнадзора, самостоятельно зарезал животных и ночью пытался вывести мясо из села.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в селе Усть-Ивановка подтвердился диагноз африканская чума свиней. По информации управления ветеринарии Амурской области, житель села Ровное самостоятельно признал трех своих свиней совершенно здоровыми и отказался их выдать инспектору ветнадзора, который обходил подворья совместно с полицией. Сельчанин сам зарезал животных и под покровом ночи попытался вывезти из села мясо.

В селе круглосуточно дежурят полицейские, а на выезде из населенного пункта установлен пост. Мужчину вместе с мясом и свиными головами в пакете тут же задержали. По факту нарушения санитарных правил в период карантина составили протокол, мясо изъяли. Его уничтожат по всем правилам, а сельчанин при этом лишился права получить за своих свиней компенсацию.

Аналогичные случаи были выявлены и в Усть-Ивановке. Один из жителей пытался вывезти за пределы села останки свиньи, второй собирался вывезти говядину.

После выявления АЧС в одном из хозяйств Усть-Ивановки вокруг очага было определено две зоны радиусом 5 и 10 километров. В первую из них, угрожаемую, попали села Усть-Ивановка и Ровное. Здесь необходимо изъять и уничтожить все поголовье свиней. На сегодняшний день в Ровном эта работа уже завершена. В Усть-Ивановке подходит к концу.

«К сожалению, амурчане не в полной мере осознают опасность АЧС и зачастую руководствуются личными, эгоистическими мотивами. Несмотря на то, что за изъятых свиней владельцам положена компенсация, инспекторы сталкиваются с попытками прятать животных, отказами и попытками нарушать запреты, наложенные в связи с карантином и угрозой распространения африканской чумы свиней. Между тем АЧС, если ее не остановить, способна нанести колоссальные убытки животноводству всего региона», – отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Карантин продолжит действовать в селе до полной нормализации обстановки.

Для человека африканская чума свиней не представляет опасности.