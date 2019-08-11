С начала 2019 года в Амурской области ввели 34 000 квадратов жилья

Во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли. В 2019 году День строителя приходится на 11 августа. К празднику Амурстат представил анализ работы отрасли. Наряду с достижениями есть и сложности, которые представляют высокие налоги и стоимость стройматериалов.

Строительная отрасль Приамурья обеспечивает более 15 % занятых во всех секторах экономики. Объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по виду деятельности «Строительство» в 2018 году, составил почти 100 миллиардов рублей, с начала 2019 года – 35 миллиардов рублей.

В экономику Амурской области привлечено инвестиций на 239,7 миллиарда рублей за 2018 год, и 42,8 миллиарда – за первый квартал текущего года, в том числе за счет бюджетных средств – 7,6 миллиарда рублей и 0,4 миллиарда соответственно. С участием амурских строителей в области ведется строительство крупных объектов транспортировки и хранения, добывающего сектора экономики, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией и других видов деятельности. В число крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых на транспорте, входили: строительство объектов космодрома Восточный, газопровода «Сила Сибири», реконструкция участков федеральной автодороги «Лена», строительство подъездов к населенным пунктам Амурской области от автомобильной дороги «Амур», пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. В электроэнергетике это строительство Нижне-Бурейской ГЭС, электрических сетей. В обрабатывающем секторе – строительство газоперерабатывающего комплекса, объекты добывающих производств.

Важный показатель состояния строительной отрасли – объемы жилищного строительства. За 2018 год на территории области введено в действие 158,9 тысячи квадратных метров жилья. В позапрошлом 2017 году ввод жилья составил 181,6 тысячи квадратов, а в 2016 году – 221,2 тысячи квадратов. По итогам шести месяцев 2019 года введено в действие 34 тысячи квадратных метров жилья.

В 2018 году в Амурской области продолжался ввод в действие производственных объектов. В обрабатывающем секторе области введен цех рафинации растительного масла, в сельском хозяйстве – помещение для крупного рогатого скота на 1,9 тысячи мест, стационарные зерносушилки, зерносеменохранилища. В электроэнергетике введены почти 24 километра линий электропередачи. На транспорте – 40,3 километра автодорог, в области информации и связи – городские АТС, междугородные телефонные станции, антенно-мачтовые сооружения цифрового наземного телерадиовещания, волоконно-оптические линии связи – 725,5 километра.

Из объектов социальной сферы в 2018 году и январе-июне 2019 года за счет нового строительства введены в действие два фельдшерско-акушерских пункта по 10 посещений в смену.

Как отмечает Амурстат, несмотря на достигнутые показатели, деятельность строительных организаций, по данным выборочного обследования, по-прежнему сдерживают высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, высокий уровень налогов, недостаток заказов на работы, недостаток квалифицированных рабочих, нехватка и изношенность строительных машин и механизмов, неплатежеспособность заказчиков, недостаток финансирования, конкуренция со стороны других строительных фирм.