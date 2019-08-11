Из-за дождей между Харбином и Хэйхэ отменены два вечерних поезда

Два вечерних поезда из Хэйхэ и Харбина отметили в субботу, 10 августа. Отмена поездов произошла в связи с капитальными работами на участке путей, размытом из-за дождей.

10 августа Харбинская железнодорожная компания отменила поезд К7033 Харбин-Восточный – Хэйхэ и К7036 Хэйхэ – Харбин-Восточный, сообщается на сайте Китайских железных дорог 12306.cn.

Согласно расписанию, поезд К7033 отправляется со станции Харбин-Восточный в 20:35 и пребывает в Хэйхэ на следующий день в 6:25 утра. Поезд К7036 отправляется со станции Хэйхэ в 21:00 и пребывает на станцию Харбин-Восточный в 07:49 утра.

В администрации Хэйхэ Biang.ru сообщили, что отмена поездов произошла в связи с ремонтными работами на размытом участке пути. Два других ночных поезда между Хэйхэ и Харбином 10 августа будут ходить в соответствии с расписанием.