В исправительной колонии Возжаевки работает свое телевидение

В исправительной колонии № 2 управления ФСИН России по Амурской области работает студия кабельного телевидения для осужденных. Им показывают «правильные» программы и фильмы, а также транслируют записи выступлений администрации колонии.

Все фильмы и передачи, транслируемые в колонии, носят в основном воспитательный и познавательный характер. «В сетке вещания кабельного телеканала ИК-2 предусмотрена трансляция программ центральных каналов о духовно-нравственном и эстетическом воспитании, информационных передач, записей выступлений представителей администрации с разъяснениями нормативно-правовых актов и правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Большое внимание уделяется показу социальных видеоматериалов и лекций по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения», – отмечают в УФСИН.

Как отмечают в ведомстве, собственное телевидение помогает сотрудникам учреждения более эффективно проводить воспитательную работу, обеспечивать осужденных правовой информацией и организовывать их полезную занятость.