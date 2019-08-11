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11августа
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сегодня, 09:45 0

В исправительной колонии Возжаевки работает свое телевидение

В исправительной колонии Возжаевки работает свое телевидение
Фото: 28.fsin.su

В исправительной колонии № 2 управления ФСИН России по Амурской области работает студия кабельного телевидения для осужденных. Им показывают «правильные» программы и фильмы, а также транслируют записи выступлений администрации колонии.

Все фильмы и передачи, транслируемые в колонии, носят в основном воспитательный и познавательный характер. «В сетке вещания кабельного телеканала ИК-2 предусмотрена трансляция программ центральных каналов о духовно-нравственном и эстетическом воспитании, информационных передач, записей выступлений представителей администрации с разъяснениями нормативно-правовых актов и правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Большое внимание уделяется показу социальных видеоматериалов и лекций по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения», – отмечают в УФСИН.

Как отмечают в ведомстве, собственное телевидение помогает сотрудникам учреждения более эффективно проводить воспитательную работу, обеспечивать осужденных правовой информацией и организовывать их полезную занятость.

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#закон #СМИ

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