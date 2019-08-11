ФК «Благовещенск» проиграл в матче 1/64 финала Кубка России

В субботу, 10 августа, большой футбол пришел в Благовещенск на 93 минуты. Клуб «Благовещенск» из столицы Приамурья принимал у себя команду из Южно-Сахалинска в рамках 1/64 финала Кубка России. Матч закончился поражением хозяев – 0:2.

Профессиональный футбол закончился в Амурской области уже много лет назад, одновременно с прекращением финансирования клуба «Амур-2010». Болельщики соскучились по большому спорту, поэтому трибуны небольшого стадиона «Спартак» едва вместили желающих. Еще до свистка северная трибуна была заполнена почти полностью. Южная – в меньшей степени, но болельщики продолжали заполнять стадион почти половину первого тайма.

Любительский футбольный клуб «Благовещенск» получил право участвовать в Кубке России благодаря победе в Кубке Дальнего Востока, прошедшего в мае 2019 года. Амурчане вступили в борьбу на этапе 1/64 финала. И соперником их стала команда «Сахалин», играющая во втором дивизионе.

Значимость события для областного центра чувствовалась во всем: для зрителей играла музыка, танцевала группа поддержки, стадион заполонили волонтеры и сотрудники правопорядка. К началу матча приехала мэр Благовещенска. «Я желаю нашей команде победы! – пожелала мэр Благовещенска Валентина Калита. – А соперникам – мужества!»

Позже зрителям пояснили, что ФК «Сахалин» занимает одно из лидирующих мест во втором дивизионе. Более того, это вообще единственный дальневосточный клуб, который еще играет в зоне «Восток» второго дивизиона.

Первые 10 минут разница в классе команд не чувствовалась, игроки «Благовещенска» часто атаковали. Но постепенно игра смещалась к воротам хозяев. На 13-й минуте сахалинцы пробили опасный штрафной. Сильный удар, мяч шел под перекладину, но амурский голкипер защитил ворота под ликование трибун.

Атаки «Сахалина» участились, местные болельщики начали поторапливать своих игроков. «"Амур", что спим?!» – раздался гневный вопль с одной трибун. Игра так захватила зрителей, что некоторые даже забыли, что без клуба «Амур» Благовещенск живет уже пять лет.

Первый гол гости забили на 28-й минуте. Справа от ворот «Благовещенска» завязалась борьба, игрок «Сахалина» просто перекинул мяч через вратаря, а за спиной последнего стоял никем не прикрытый нападающий островитян Павел Есиков. Головой он направил мяч в беззащитные ворота.

У «Благовещенска» нашлись силы на хорошую ответную атаку, хозяева создали острый момент, но завершить его результативно не смогли. Окончание первого тайма прошло преимущественно у ворот гостей, но счет остался неизменным.

Второй тайм почти сразу начался с гола. На четвертой минуте счет удвоил Илья Дроздов. После этого темп игры заметно снизился: гости стали играть более осторожно, стремясь сохранить преимущество, а хозяева слегка пали духом. Острые моменты были, чаще у ворот «Благовещенска», но вратарь амурского клуба брал все мячи, порой очень тяжелые. Благодаря чему услышал немало добрых слов с трибун, несмотря на счет.

Счет в матче не изменился ни в основное, ни в добавленное время. «Сахалин» победил со счетом 2:0 и теперь будет готовиться к матчу с клубом «СКА-Хабаровск».