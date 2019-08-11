Китайский художник привез «теплый» снег

Свои работы он пишет пером и всего двумя цветами: черным и красным. Но от его полотен, кажется, слышен шум леса, лай собак и журчание горных речек, а снег дает... тепло. В Амурской областной библиотеке открылась выставка работ художника из провинции Хэбэй Хань Сюцяня.

Хань Сюцян – художник из города Синьтай провинции Хэбэй. Больше 10 лет назад он начал писать пером и тушью. Спустя годы его картины пользуются большим спросом и продаются по немалым ценам, от 7 до 70 тысяч юаней.

Хань Сюцян пишет пейзажи заснеженных гор Тайханшаня. Это — горная цепь со средней высотой 1200 метров над уровнем моря, самая высокая гора достигает 2880 метров. Климат на Тайханшане умеренно-муссонный.

«У нас нет знойного лета, зима мягкая и длинная, нет четкого разделения на сезоны. Во все времена года идет теплый дождь. После дождя воздух становится свежим, появляется туман и пейзаж становится еще красивее. Зимой горы укутываются в снег, и он здесь теплый! Люди бывают в горах зимой редко, как по-другому они увидят эти красоты?» — рассказал Хань Сюцян.

Увидеть, как художник пишет свои работы, и узнать, в чем состоит его философия, можно в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Выставка картин Хань Сюцяня будет работать до 13 августа. Вход бесплатный.