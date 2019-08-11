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11августа
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В Амурском театре драмы ставят «Алые паруса»

В Амурском театре драмы ставят «Алые паруса»

Одну из самых романтических историй ставят в Амурском театре драмы. Это «Алые паруса» по новелле Александра Грина. Актеры вышли из отпусков и началась читка пьесы.

Режиссер спектакля — Анна Троянова. Она рассказала, что хотела поработать с Амурским театром драмы еще два года назад, когда девушка была на третьем курсе театрального института и искала площадку для дипломного спектакля. Тогда она познакомилась с директором Татьяной Бединой и с тех пор ждала случая поработать в Благовещенске. И случай представился.

В начале августа актеры Амурского театра драмы вышли из отпусков и началась читка пьесы. Вместе с режиссером они вместе разбирают образы и концепцию спектакля. Художник спектакля — Анастасия Копылова. Как выяснилось, паруса шить не будут.

«Паруса будут, но очень условные. Однозначно, спектакль будет красивым, про человеческое. Он будет не длинным. Все темы, связанные с морем — они будут. Наш спектакль будет больше про Ассоль, мир городка, где происходят события. Грэй — герой больше знаковый. Он — та мечта, которой жила Ассоль все десять лет. Надо верить в мечту и идти к ней», — рассказала Анна Троянова. Премьера назначена на середину октября. Кого из артистов назначили на главные роли и в каких спектаклях они могли запомниться зрителям больше всего - в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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