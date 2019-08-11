У Близнецов сложный день, у Козерогов не исключена депрессия: астрологический прогноз на 11 августа

Восход Солнца: 05:12

Заход Солнца: 19:58

Солнце в Льве.

Овен. Напряженный день. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Необходимо собраться и привести начатые дела к конкретному результату. Финансовое положение будет влиять на дальнейшие планы и ситуацию в семье. Проблемы детей потребуют значительных финансов.

Телец. День связан с тревожными предчувствиями и волнениями. Вероятны известия от близкого человека. Ваши семейные отношения могут зайти в тупик. Вам следует сделать все, чтобы предотвратить этот процесс. Будьте мягче, сговорчивее.

Близнецы. Сложный, напряженный день. Исключите агрессию в отношениях. Не настаивайте на своем, не идите напролом, не забывайте, что во имя дела и для вашей же пользы иногда приходится идти на компромисс. Ответная критика со стороны может выбить вас из колеи.

Рак. Вам придется собраться и определить отношения с окружающими. Действуйте старыми, проверенными способами. Веселая шутка или поцелуй приведет к примирению с партнером. Звезды предостерегают от излишней увлеченности или легкомыслия по отношению к новым знакомым.

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Лев. Критический день. Перед тем как решиться на крупную покупку, необходимо исключить всякий риск. Вероятны стычки с внешним окружением. Вам нужно проявить терпение и выдержку. Кажущееся выгодным предложение не принесет прибыли.

Дева. Опасны физические перегрузки, напряженный умственный труд. Будьте осторожны, не поддавайтесь на авантюры в профессиональной деятельности. Противопоказаны любые коммерческие операции: вы потеряете больше, чем приобретете.

Весы. Благоприятный день для улучшения материального положения, путешествий, длительных поездок. Звезды обещают прибыль от напряженной работы. Ваша решительность и порядочность в делах смогут расположить окружающих, заставят их пойти на сотрудничество.

Скорпион. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Не исключено, что сегодня на вашей деловой активности скажется плохое самочувствие. Возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми.

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Стрелец. День, который несет иллюзии и заблуждения. Старайтесь им не поддаваться. Прогоните из своего сердца зависть и злобу. Успокойтесь, так как немотивированные страхи неблагоприятно действуют на многие системы организма. Возможно обострение или возникновение заболеваний.

Козерог. Неблагоприятный день для любой деятельности. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Возможна легкая депрессия. Постарайтесь не уходить в мысли и не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится.

Водолей. Разумное ведение дел будет способствовать тому, что ваши идеи найдут воплощение. Вы будете способны изменить к лучшему свой социальный статус, решить служебные задачи, укрепить отношения с близкими. Энергичность и точность в поступках могут удивить окружающих.

Рыбы. День успешен для тех, кто самостоятельно осмыслил план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звезды предупреждают, что это может принести разочарование. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость.

Астролог: Вальдемар Небоходцев