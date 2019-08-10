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10 августа 2019, 22:58 0

Глава Селемджинского района: цены на бензин не поднимались, и дефицита продуктов нет

Глава Селемджинского района Мухамед Беков рассказал корреспонденту Амур.инфо, что сложная транспортная ситуация в районе не повлияла на стоимость бензина и наличие продуктов питания.

Как сообщало Амур.инфо, по словам местных жителей, из-за перекрытия региональной дороги во время паводка возник дефицит бензина, и некоторые решили воспользоваться ситуацией и начали продавать топливо по 150 рублей за литр.

«Цены на бензин не поднимались. Бензин мы просто на некоторое врем ограничили в продаже. Поскольку не было возможности его доставить, то у нас им пользовался служебный транспорт, скорая помощь, полиция. Но цена не поднималась. Просто частным лицам не продавали. Если кто-то с рук продавал по завышенной цене, то мы не можем это контролировать. Сейчас мы доставили бензин, он в наличии, ограничений по продаже нет», – рассказал глава района.

Также люди жаловались на нехватку продуктов в магазинах, говоря о том, что то, что завозят, раскупают очень быстро.

«Что касается продуктов, у нас договоренность с РЖД, нам бесплатно поставили продукты. позавчера привезли. Я в магазине в Февральске был сегодня и видел наличие продуктов. Дефицита нет», – сказал Мухамед Беков.

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#наводнение #транспорт

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