Администрацию Архары обязали уничтожить коноплю

Участковыми уполномоченными отдела полиции по Архаринскому району при обходе заброшенных территорий частного жилого сектора поселка Архара выявлены 2 участка площадью по 10 соток каждый, заросшие дикорастущей коноплей. В адрес администрации посёлка направлены предписания об её уничтожении.

9 августа органами местного самоуправления совместно с сотрудниками полиции очаги произрастания наркосодержащих растений уничтожены механическим способом. Кроме того, полицейские напомнили жителям поселка Архара, имеющим во владении или любой форме пользования земельные участки, о необходимости уничтожения дикорастущих и недопустимости незаконных посевов наркосодержащих растений. К нарушителям этих требований будут применяться меры административного и уголовного наказания, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 75

#происшествия

распечатать

Екатерина PL