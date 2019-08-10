На затопленном Острове Старица в Белогорске побывал замминистра соцзащиты РФ

В субботу, 10 августа, заместитель министра труда и социальной защиты населения РФ Алексей Черкасов побывал в Белогорске, где один из близлежащих посёлков – Остров Старица – попал под затопление вышедшей из берегов реки Томь. Вместе с ним на месте присутствовали министр соцзащиты региона Наталья Киселева, управляющие региональных отделений ПФР Елена Гончарова и ФСС Наталья Хрущева.

Транспортное сообщение населенного пункта сегодня отсутствует – поселок по-прежнему отрезан водой от города. Жителей на специализированном транспорте (некоторые добирались сами на резиновой лодке МЧС) централизовано привезли в администрацию, где они смогли написать заявления на компенсационные выплаты из федерального бюджета.

На сегодняшний день на помощь из резервного фонда правительства РФ претендует 87 жителей Острова Старица (затоплены 87 домовладений), работа по оценке ущерба продолжается; заявления на первую половину дня уже были приняты от 57 человек, к понедельнику всё будет оформлено, заверяют городские власти. Городская администрация не только принимает заявления, но и окажет в дальнейшем поддержку пострадавшим – овощами за утраченный урожай.

На вопросы руководителей федерального и областного ведомств соцзащиты по поводу организационных мер по ликвидации последствий ЧС ответил глава Белогорска Станислав Мелюков. О своей беде рассказали и сами люди, которые приехали, чтобы подать документы на выплаты.

«Утонуло всё: и двор, и огород, и дрова уплыли. Спасибо сотрудникам МЧС, животных мы эвакуировали вовремя, – рассказывает пострадавшая Юлия Лоцман. – Воды было много, до грядок не дойти: по пояс, только колышки торчали от помидоров. Течение смыло ворота и забор из профнастила. Сейчас пишу заявления, в том числе и на детей».

Помимо объезда пострадавшей территории и встречи с гражданами, в этот день состоялось видеоселекторное совещание под руководством регионального министра Алексея Венглинского. На этом совещании территориальным комиссиям по ликвидации последствий ЧС детально разъясняли, как правильно оформлять документы, проводить комиссионные обследования пострадавшего жилья, какие критерии оценки ущерба, нанесённого стихией, необходимо учитывать, чтобы получить необходимую поддержку из федерального центра.

«Проблема Амурской области вышла на федеральный уровень. Учитывая масштаб чрезвычайной ситуации, мы понимаем, что возможностей ее самостоятельно решить у субъекта недостаточно. Вопрос не только в выделении федеральных средств, но и в организации работы, – говорит Алексей Черкасов. – Важно, чтобы помощь была оказана всем пострадавшим. Для этого мы сегодня говорим со специалистами на местах о том, как считать, как оценивать ущерб, чтобы у нас не оставалось никаких спорных моментов».