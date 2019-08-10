На железнодорожном мосту в районе Свободного начали укладывать рельсы (фото, видео)

На Забайкальской железной дороге приступили к укладке рельсов на строящемся мосту через реку Зею в районе города Свободный. В настоящее время уложено 200 из 984 метров рельсов, введены в проектное положение 9 пролётных строений, на всём протяжении которых смонтировано безбалластное мостовое полотно, на подходах к мосту произведена укладка пути.

Как пишет gzt-sv.ru, строительство началось в 2016 году. Новый мост по чётному пути заменит старый, построенный в 1936 году и получивший название «сталинский». Железнодорожный мост через Зею является важнейшим объектом программы модернизации БАМа и Транссиба. Вместе с «царским» мостом на нечётном пути, реконструкция которого велась 13 лет и завершилась 18 октября 2011 года, новый мост обеспечит более высокую пропускную способность, увеличив её почти вдвое. Это позволит ОАО «РЖД» вести ускоренную перевозку дополнительных объёмов грузов.

В апреле этого года было уложено железнодорожное полотно на подходах к мосту. Сдача объекта в эксплуатацию и начало движения поездов запланированы на осень 2019 года. Также появилась информация о том, что в правительстве Амурской области идёт обсуждение возможности переоборудовать старый «сталинский» мост из железнодорожного в автомобильный. Для этого необходимо провести экспертизу состояния сооружения.