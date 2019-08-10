Амурчане стали очевидцами масштабной реконструкции боевых действий

В Амурской области развернулась масштабная реконструкция сражения Красной Армии против японских милитаристов. Мероприятие провели на артиллерийском полукапонире в селе Марково, который был построен в 1940-м году. На патриотическую акцию приехали посмотреть десятки зрителей из самого Марково, а также из Благовещенска.

Это совместный проект ДВОКУ, управления Росгвардии по Амурской области, Пограничного управления ФСБ России по области, общественных организаций «Амурский Союз молодёжи», «Мотопатриот», спортивного клуба «Машина». Акция организована при поддержке Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Амурской области и управления культуры администрации города Благовещенска.

В реконструкции приняли участие около сотни человек. Все происходящее было максимально приближено к реальным боевым действиям. Применялась холостая стрельба, была имитация взрывов и дыма. Также была представлена боевая техника и гражданская авиация. Участники реконструкции были одеты в историческую военную форму и использовали образцы вооружения времен Великой Отечественной войны — танк Т-34, миномет, противотанковые ружья, винтовки Мосина, самозарядные винтовки Токарева, пулемет «Максим».

Целью проведения военно-исторической реконструкции является увековечивание боевых заслуг Советской Армии, в частности освещение роли 101-го укреплённого района в прикрытии государственной границы в полосе обороны 2 Краснознамённой Армии в период 2-й Мировой войны и военно-исторических событий происходивших на приграничных территориях Азиатско-Тихоокеанского региона в период 1930-1940-х годов, ставших основой для победоносной наступательной кампании по нейтрализации угрозы для Дальнего Востока СССР со стороны японской «Квантуньской» армии и освобождению Китая.

После проведения реконструкции на территории гарнизона гости могли посетить само фортификационное сооружение, посмотреть организованную выставку образцов вооружения и имущества военного времени, принять участие в фотосессии с участниками реконструкции, а также попробовать кашу с чаем, приготовленные на полевых кухнях. Со слов организаторов мероприятия, зрителей было очень много, среди них были и дети. Амурчане остались довольны мероприятием и выразили надежду, что подобная акция будет организована еще не раз.