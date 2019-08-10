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Пожар на территории торговой базы «Амур» уничтожил китайский товар (видео)

Пожар на территории торговой базы «Амур» уничтожил китайский товар (видео)

В Благовещенске днем 10 августа случился пожар – горело складское помещение на территории торговой базы «Амур» по адресу: улица Пионерская, 150. Сообщение о возгорании поступило в 13:40. Через пять минут огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 18 человек и семи единиц техники прибыли на место.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение на втором этаже здания на площади 50 квадратных метров. В итоге сгорел товар китайского производства на площади 80 квадратных метров на втором этаже, два склада на первом этаже закопчены по всей площади.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

На месте работали пожарные подразделения, оперативная группа ФГКУ «1 отряд ФПС по Амурской области» города Благовещенска, оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области», спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска и другие оперативные службы. Всего задействовано 40 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, девять единиц техники, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары

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