В России появятся новые правила любительской рыбалки

Как отмечается, в ведомстве в настоящее время разрабатываются шесть проектов подзаконных правовых актов, которые регламентируют полномочия региональных властей в области ограничения на вылов рыбы. Издание указывает, что документы разрабатывают в рамках закона «О любительском рыболовстве», который был принят Государственной думой в декабре 2018 года и вступит в силу в 2020 году.

Подчёркивается, что закон гарантирует свободный бесплатный доступ к рыболовству в личных целях и сохраняет возможность использования гражданами сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Вводятся запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока, а также понятие «суточной нормы».

По данным Росрыболовства, любительской рыбалкой в России занимаются около 25—30 миллионов человек. Как сообщается, суточные нормы вылова разрабатывались с учетом мнений российских субъектов и региональных общественных организаций рыболовов-любителей.

«В каждом регионе она будет своя, в зависимости от ситуации»,— заявили в ведомстве. Вес добытого не должен превышать 5 килограммов.