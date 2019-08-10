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сегодня, 17:16 4

В России появятся новые правила любительской рыбалки

В России появятся новые правила любительской рыбалки
Фото: crimea-news.com

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.

Как отмечается, в ведомстве в настоящее время разрабатываются шесть проектов подзаконных правовых актов, которые регламентируют полномочия региональных властей в области ограничения на вылов рыбы. Издание указывает, что документы разрабатывают в рамках закона «О любительском рыболовстве», который был принят Государственной думой в декабре 2018 года и вступит в силу в 2020 году.

Подчёркивается, что закон гарантирует свободный бесплатный доступ к рыболовству в личных целях и сохраняет возможность использования гражданами сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Вводятся запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока, а также понятие «суточной нормы».

По данным Росрыболовства, любительской рыбалкой в России занимаются около 25—30 миллионов человек. Как сообщается, суточные нормы вылова разрабатывались с учетом мнений российских субъектов и региональных общественных организаций рыболовов-любителей.

«В каждом регионе она будет своя, в зависимости от ситуации»,— заявили в ведомстве. Вес добытого не должен превышать 5 килограммов.

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#закон

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    Я, хуе...й рыбак, но мне удача улыбалась, иногда, свыше 5 кг. Гаджет, шваль дикая. Вот эти протесты в МосковииЮ мне пох...й, Но вот за это, тупую шваль, я бы разорвал, физически. Путин что , не понимает, что делают эти выбля....и.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    И этим, так называемым нардепам, нечем заняться. Дерьмократы, а слабо провести опрос на тему, кто предложит наиболее глупый закон.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    Путин, если он потпишет этот закон, очень многих разочарует. И куда только либеральная дрянь, ведомая пиндосными грантами лезет.

  • retrogr

    retrogr
    23 минуты назад

    ну у него и так уже рейтинг не стоит,вциом вон даже отказался публиковать эти фейки

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