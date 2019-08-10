Василий Орлов поднялся на 27 позиций в общероссийском медиарейтинге губернаторов

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2019 года. Глава Приамурья Василий Орлов поднялся на две строчки и занял пятое место среди глав ДФО. В общероссийском же рейтинге он стал выше на 27 позиций, заняв 31-ю строчку.

В ДФО лидерами медиарейтинга в июле 2019 года стали глава Республики Саха Айсен Николаев, глава Хабаровского края Сергей Фургал и врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко. Губернатор Амурской области оказался на пятом месте. В общероссийском рейтинге Василий Александрович попал на 31 место. Его МедиаИндекс составил 22 448,6 – это 3 149 сообщений в СМИ.

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии». МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: влиятельность источника информации (в основе параметра – цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.