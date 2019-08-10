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10августа
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сегодня, 16:01 6

Василий Орлов поднялся на 27 позиций в общероссийском медиарейтинге губернаторов

Василий Орлов поднялся на 27 позиций в общероссийском медиарейтинге губернаторов
Фото: www.amurobl.ru

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2019 года. Глава Приамурья Василий Орлов поднялся на две строчки и занял пятое место среди глав ДФО. В общероссийском же рейтинге он стал выше на 27 позиций, заняв 31-ю строчку.

В ДФО лидерами медиарейтинга в июле 2019 года стали глава Республики Саха Айсен Николаев, глава Хабаровского края Сергей Фургал и врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко. Губернатор Амурской области оказался на пятом месте. В общероссийском рейтинге Василий Александрович попал на 31 место. Его МедиаИндекс составил 22 448,6 – это 3 149 сообщений в СМИ.

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии». МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: влиятельность источника информации (в основе параметра – цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.

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#губернатор

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    амурчанам это однобоко

  • ay

    ay
    57 минут назад

    Пользы от этих рейтингов? Ещё бы органами померялись. Проектами=фабриками, заводами меряться надо. А при Орлове спирт-завод уже грохнули.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    49 минут назад

    Орлова попала в рейтинг, наверно за то, что подмахнула гаджету о строительстве 2-й Зейской, Гилюйской, и особенно важной Селемжинской (которая по мнению профессора московита, очень образованного чела), неуча профессора, находящейся , по его мнению, в Китае ((((Орлова попала в рейтинг ну да, ну да. Орлова даже не может закончить ремонт на Трудовой, тьфу, женщины.

  • дед

    дед
    48 минут назад

    Жалейка

    амурчанам это однобоко



    кроме Альтера )))

  • Kotik0028

    Kotik0028
    34 минуты назад

    Не знаю, народ, почему меня тошнит от этих фото.Наверное потому, что это наглый пиар, Орлова не собирается что то решать, она даже не понимает всех этих проблем. И она не будет решать эти проблемы, потому что она внесла проект, о принудительной эвакуации несогласных челов. Она ликвидировала хороший воскресный рынок, который нравился 50% горожан. А подтопленцы, ну что они ей. Все плохо, и Валька не лесбо((((

  • ay

    ay
    28 минут назад

    Палёнка - зло. У котика смешалися губернатор, градоначальница и онфщица.

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