Во время нехватки топлива в Селемджинском районе из-за паводка литр бензина предлагали за 150 рублей

В редакцию Амур.инфо обратились сразу несколько жителей Селемджинского района и рассказали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться сельчанам из-за перекрытия региональной дороги. Также они поделились, что во время паводка возник дефицит бензина, и некоторые решили воспользоваться ситуацией.

«Паводок начался, я ехал из Благовещенска и как раз успел вернуться в Экимчан. Когда приехал, на нашей АЗС уже не было бензина. И вот недели три уже прошло. Не местные приезжали, продавали нелегально. Люди покупали, а так – без топлива сидели», – рассказал один из жителей Экимчана.

Вечером 9 августа по словам сельчанина, в общей группе объявлений Селемджинского района один из участников написал, что принимает заказы на бензин по цене 150 рублей за литр. Другие участники возмутились и назвали это спекуляцией.

Буквально несколько часов назад людям сообщили, что топливо завезли в достаточном количестве.

Но люди жалуются и на нехватку продуктов в магазинах. Говорят: то, что завозят, раскупают очень быстро.

«Деревня не голодает, но многого нет. Был привоз, все разгребали. Одна машина пройдет, и опять тишина. В общем, пока напряженка, но голодовки нет. Для сведения: население у нас около 5 тысяч – это, чтобы, понятно было, на сколько хватает машины продуктов», – говорит жительница Февральска.

По словам сельчан, это касается не только Февральска, но и населенных пунктов, которые находятся за ним, начиная от Стойбы.

Проблем и забот прибавило и то, что на двух участках региональной дороги Введеновка – Февральск – Экимчан закрыли проезд из-за ухудшения состояния мостов – разрушились опоры мостового сооружения.

«Вчера на УАЗиках машины прошли с продуктами ехали из города, их правдами и неправдами пропустили. Потому что там заморозка, молочка – куда их девать. Когда люди ехали в город за продуктами, никто не сказал, что дорогу закроют», – говорят жители.

Беспокоит их и то, что им не называют сроков, когда проезд восстановят. Люди говорят – информации очень мало. А между тем у некоторых куплены билеты на самолет, кому-то надо в больницу в город.

«Обращаются жители поселка Токур Селемджинского района. Мы уже больше 3 недель сидим как будто взаперти. Мы все понимаем – был введен режим ЧС. Мы ждали, когда откроют дорогу, и вот случилось: ее открыли в четверг, но долго нам радоваться не пришлось, в субботу ее опять закрыли. В поселке заканчиваются продукты и мука, на заправке нет бензина, у многих билеты на поезда и самолеты. Что делать и как нам быть, мы не знаем. И еще – все дополнительные рейсы на самолеты отменены, выехать нет никакой возможности», – подобные сообщение поступают в редакцию.

Глава района обещал позже дать комментарий.

Между тем в областном правительстве сообщают, что при благоприятных погодных условиях сквозное движение на проблемных участках данной дороги планируется открыть в ближайшее время для легковых автомобилей. Движение тяжеловесных машин и пассажирских перевозок будет ограничено до тех пор, пока не будут выполнены работы по восстановлению пострадавших участков до нормативных параметров.