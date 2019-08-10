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сегодня, 15:32 0

И снова дожди: прогноз погоды в Приамурье на 11 августа

И снова дожди: прогноз погоды в Приамурье на 11 августа
Фото: https://www.instagram.com/myspacepets/

10 августа, в Амурской области снова будут идти дожди. По северу осадки возможны в отдельных районах. Ночью и в утренние часы прогнозируется туман.

Восточный. юго-восточный ветер подует со скоростью 2–7 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут плюс 9…14, днем – 22…27.

На юге преимущественно облачно, дожди пройдут в большинстве районов, днем ожидается гроза. Ветер подует с востока, юго-востока со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура ночью – 11…16, днем – 18…23.

В Благовещенске ночью и днем облачно, временами пройдет слабый дождь. Восточный, северо-восточный ветер разовьет скорость до 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров поднимутся до 13…15, днем – до 22…24 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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