В Свободненском районе Приамурья водитель расплющил иномарку о леерное ограждение

В Свободненском районе на автодороге Благовещенск – Свободный водитель расплющил свой автомобиль о леерное ограждение. Это произошло в пятницу, 9 августа, в 15:15 часов.

За рулем иномарки находился водитель 1998 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир 1994 года рождения. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

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#ДТП #здоровье

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Ольга Канюшкина