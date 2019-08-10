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сегодня, 15:18 2

В Свободненском районе Приамурья водитель расплющил иномарку о леерное ограждение

В Свободненском районе Приамурья водитель расплющил иномарку о леерное ограждение
Фото: https://www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

В Свободненском районе на автодороге Благовещенск – Свободный водитель расплющил свой автомобиль о леерное ограждение. Это произошло в пятницу, 9 августа, в 15:15 часов.

За рулем иномарки находился водитель 1998 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир 1994 года рождения.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

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#ДТП #здоровье

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    12 минут назад

    Что за леер такой? Явно халтура.....Леер должен удар фуры держать, а тут...

  • дед

    дед
    56 секунд назад

    под прямым углом....даже рельса согнулась - бы

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