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10августа
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сегодня, 14:55 3

Предпринимателей Амурской области научат зарабатывать на франчайзинге

Предпринимателей Амурской области научат зарабатывать на франчайзинге
Фото: pixabay.com

На будущей неделе на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» в Благовещенске пройдет мастер-класс «Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес». Где и как брать деньги на развитие своего бизнеса с помощью франчайзинга расскажет участникам Василь Газизулин – основатель международной компании в области создания и продвижения бизнес-франшиз TopFranchise.com.

Кроме того, Газизулин является руководителем розничной и франчайзинговой сети «Экспедиция» и членом Российской Ассоциации Франчайзинга.

В областном правительстве обещают, что он поделится с каждым участником детальной инструкцией с информацией о том, что нужно сделать, чтобы в 2019 году у предпринимателя появилась своя франшиза, откроет секрет, как продать больше франшиз. Гости мероприятия получат чек-лист документов и действий для создания своей франшизы.

Мастер-класс пройдет в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» и 88-го межрегионального этапа премии «Бизнес-Успех». Участников форума ждут различные мастер-классы, круглые столы от бизнес-спикеров и экспертов, новые знакомства и презентации бизнес-идей от финалистов конкурса, сообщает пресс-служба парвительства региона.

Прийти на мастер-класс Василя Газизулина может любой желающий, для этого достаточно пройти регистрацию по данной ссылке: http://bsaward.ru/2019/blagoveschensk/.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке правительства Амурской области.

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#бизнес #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    у народа денег нет-хоть как обзовите

  • ay

    ay
    1 час назад

    А это не для народа, это для тех у кого случайно завалялось лишние деньги. Как на франшизы, так и на мастер-классы.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Амур-инфо, опускаетесь до глупого франчайзинга мать мать. А может купить 100 пневморужей, и отдать их охотобществу с требованием выбить бродячих собак, за вознаграждение, которое тратят, типа на содержание.

    Что Вам не понятно, уничтожте нынешнее поголовье бездомных псов под ноль. Это не за год, а в это время, постройте вольеры на 10-15 собак, и чепируйте, целуйте их в десна, но, 2 недели -, и мясокостная мука.

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