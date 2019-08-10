Предпринимателей Амурской области научат зарабатывать на франчайзинге

На будущей неделе на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» в Благовещенске пройдет мастер-класс «Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес». Где и как брать деньги на развитие своего бизнеса с помощью франчайзинга расскажет участникам Василь Газизулин – основатель международной компании в области создания и продвижения бизнес-франшиз TopFranchise.com.

Кроме того, Газизулин является руководителем розничной и франчайзинговой сети «Экспедиция» и членом Российской Ассоциации Франчайзинга.

В областном правительстве обещают, что он поделится с каждым участником детальной инструкцией с информацией о том, что нужно сделать, чтобы в 2019 году у предпринимателя появилась своя франшиза, откроет секрет, как продать больше франшиз. Гости мероприятия получат чек-лист документов и действий для создания своей франшизы.

Мастер-класс пройдет в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» и 88-го межрегионального этапа премии «Бизнес-Успех». Участников форума ждут различные мастер-классы, круглые столы от бизнес-спикеров и экспертов, новые знакомства и презентации бизнес-идей от финалистов конкурса, сообщает пресс-служба парвительства региона.

Прийти на мастер-класс Василя Газизулина может любой желающий, для этого достаточно пройти регистрацию по данной ссылке: http://bsaward.ru/2019/blagoveschensk/.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке правительства Амурской области.