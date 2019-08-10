На ВЭФ инвесторы смогут выбрать землю в Приамурье на электронной карте

Электронную карту доступных для использования сельхозземель Амурской области представят на Восточном экономическом форуме в сентябре. С ее помощью инвесторы смогут выбрать участок для запуска аграрных проектов.

В настоящее время в геосервис загружено 609 земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Приамурья. По карте предприниматели смогут посмотреть наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. Также на карте разместят информацию о землях Приморского края, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Сервис впервые представят на выставке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, которая пройдет в рамках форума. По словам главы министерства Александра Козлова, единый цифровой сервис управления землями сельхозназначения также позволит выявлять неиспользуемые или используемые не по назначению земли, обеспечивать подачу заявок на предоставление участков.

«На сегодня в регионе используются 1 300 000 гектаров земель сельхоз назначения. Мы сейчас изучаем возможности введения в оборот новых площадей для развития сельского хозяйства в регионе, поэтому в планах до 2024 года увеличить производство зерна в 3 раза, производство сои – в 2 раза», – рассказал глава Приамурья Василий Орлов.

ВЭФ пройдет 4–6 сентября. По итогам прошлогоднего форума подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3,1 триллиона рублей.