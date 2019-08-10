Соцсети: в благовещенском автобусе водитель отвлекался на телефон

В одном из пабликов Благовещенска активно обсуждается ситуация с водителем городского маршрутного автобуса. По словам одного из пассажиров, водитель отвлекался от дороги и разговаривал по смартфону, а также смотрел видео.

В качестве доказательства очевидец сделал фото, на котором виден мобильный телефон, на который устремлен взгляд шофера. В первом случае средство связи находится в специальном креплении на лобовом стекле, во втором – на приборной панели под рулем.

«39 маршрут.Со слов очевидца, сначала водитель общался по видеосвязи, затем смотрел видюхи. На фото видно, что на дорогу ноль внимания», – говорится в паблике dpskontrol_28rus.

Многие подписчики резко осудили поведение водителя. Возможно, еще и потому, что совсем недавно произошла резонансная трагедия – под колесами автобуса погибла шестилетняя девочка, которая переходила дорогу на зеленый сигнал. А буквально в субботу днем поворачивающий направо водитель, сбил женщину, переходящую дорогу по правилам.

«Я часто езжу на 39. Его видела не раз. Он еще постоянно по телефону разговаривает, много раз чуть не въезжал в машины, несется, как бешеный».

«А потом аварии. Почему так безответственно относятся к своей работе? Они же отвечают за жизни людей, которых они везут».

«Да почти во всех автобусах я видела такую картину».

«Порой едешь в автобусе и реально думаешь: а может, помолиться? Делаешь замечание, еще и огрызаются».

«Вот буквально вчера ехала по Ленина на авто 60 км/ч. Автобус 11 маршрута меня обгоняет, полный людей. И сходу через перекресток. Видимо забыл, что там же остановка. Давай резко вправо, визг тормозов. Ужас просто. Куда ж так нестись – у тебя в салоне чьи-то дети, родители».

Но были и те, кто за водителя заступился: «Человек работает – по фото видно, что автобус стоит, и он смотрит»; «Ну, так-то не видно – двигается он или стоит»; «Можно подумать, что за рулем никто ни разу не ответил на телефонный звонок».

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus/