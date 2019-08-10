В Приамурье за сутки снизился уровень воды в реке Томь

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За сутки с 9 по 10 августа под Белогорском река Томь начала понижать уровень. Отмечен спад на 18 сантиметров. При этом уровень воды пока выше отметки неблагоприятного явления на 37 сантиметров.

Спад воды отмечается по всему течению Зеи и на Амуре – не только на территории Амурской области, но и в границах Еврейской автономии.

Под Иннокентьевкой пойма Амура подтоплена на 1,5 метра. В районе областного центра утром в субботу уровень воды в Амуре составил 353 сантиметра, на 16 сантиметров меньше, чем накануне.

«Отметку уровня уже можно сравнивать не только с неблагоприятными и опасными уровнями, а с нормой, то есть со средним многолетним значением уровня воды для этого участка реки в первой декаде августа: Амур под Благовещенском сегодня выше нормы на 58 сантиметров. А вот на Зее, которая за сутки убыла на 18 сантиметров, уровень воды 10 августа выше среднего многолетнего на 1,23 метра и составляет 386 сантиметров», – сообщает Амурский гидрометцентр.