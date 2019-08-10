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10августа
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сегодня, 13:16 0

В Благовещенске сбили женщину, переходящую дорогу на зеленый сигнал

В Благовещенске сбили женщину, переходящую дорогу на зеленый сигнал

В областном центре Приамурья сбили пожилую женщину. Это произошло в субботу около 11:30 на пересечении улиц Кантемирова и Институтской. Оба – и водитель, и пешеход – следовали на разрешающий сигнал светофора.

За рулем автомобиля Nissan Caravan был водитель 1978 года рождения. Пострадавшая женщина – 1950 года рождения, сообщили в городском ГИБДД.

По предварительным данным, автомобилист при повороте направо не предоставил пешеходу преимущество при движении, как это прописано в правилах.

Как ранее сообщало Амур.инфо, часто водители сбивают пешеходов по невнимательности – отвлекшись на что-то.

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#ДТП #здоровье #происшествия

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