Хорошо, что дети не гуляли: в Приамурье автомобиль вылетел на площадку детского сада

В Екатеринославке Октябрьского района автомобиль заехал во двор детского сада. При этом он снес скамейки и ограждение.

По официальной информации областного ГИБДД, пострадавших в этой аварии нет. В комментариях к новости в паблике Skaner28 пользователи предположили, что если бы не вкопанные покрышки, авто снесло бы дерево.

«Хорошо, что дети в этот момент не гуляли», – высказал общее мнение один из подписчиков.

Другие стали высказывать свои версии, что стало причиной ДТП: «За сыном [приехал]. Жена мозг вынесла – психанул»; «Проиграл в песочнице в машинки»; «Если бы не вкопанные покрышки, так и дерево снес бы, и неизвестно, что еще»; «Видно, что сзади мятый. Наверное, подтолкнули».