Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:16 2

Хорошо, что дети не гуляли: в Приамурье автомобиль вылетел на площадку детского сада

Хорошо, что дети не гуляли: в Приамурье автомобиль вылетел на площадку детского сада

В Екатеринославке Октябрьского района автомобиль заехал во двор детского сада. При этом он снес скамейки и ограждение.

По официальной информации областного ГИБДД, пострадавших в этой аварии нет. В комментариях к новости в паблике Skaner28 пользователи предположили, что если бы не вкопанные покрышки, авто снесло бы дерево.

«Хорошо, что дети в этот момент не гуляли», – высказал общее мнение один из подписчиков.

Другие стали высказывать свои версии, что стало причиной ДТП: «За сыном [приехал]. Жена мозг вынесла – психанул»; «Проиграл в песочнице в машинки»; «Если бы не вкопанные покрышки, так и дерево снес бы, и неизвестно, что еще»; «Видно, что сзади мятый. Наверное, подтолкнули».

Просмотров всего: 779

#AmurExpoForum #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Соцсети: в благовещенском автобусе водитель отвлекался на телефон
Происшествия

В Благовещенске сбили женщину, переходящую дорогу на зеленый сигнал
Происшествия 1

В Архангельской области на военном полигоне произошел взрыв, погибли люди
Происшествия

В Благовещенске не смогли приземлиться сразу два самолета

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    А как по мне, это существо, которое было за рулем, просто не вписалось в поворот. Все очень просто, сел за руль пьяным, и тебе 25 лет тюрьмы, без УДО. Скажете - а ты НЕ ЗНАЕШЬ !!!???((((, знаю, как мой покойный отец говорил, закон, который ты не нарушаешь, не довлеет над тобой, все остальное, ты делаешь своими руками(((

  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    Пора детские учреждения огораживать железобетонными блоками!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь