В Архангельской области на военном полигоне произошел взрыв, погибли люди

На полигоне под Северодвинском на текущей неделе произошло ЧП – во время взрыва на полигоне погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое – травмированы. Происшествие случилось 8 августа.

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации.

По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.