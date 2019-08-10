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сегодня, 12:00 1

В Архангельской области на военном полигоне произошел взрыв, погибли люди

В Архангельской области на военном полигоне произошел взрыв, погибли люди
Фото: pixabay.com

На полигоне под Северодвинском на текущей неделе произошло ЧП – во время взрыва на полигоне погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое – травмированы. Происшествие случилось 8 августа.

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации.

По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

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#жизнь #происшествия #здоровье

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Комментарии
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  • Kotik2011

    Kotik2011
    59 минут назад

    Я знаю эту работу, и мне безумно жалко этих УЧЕНЫХ (специалистов, техников и просто солдат), которые работают над нашей безопасностью, Царство ИМ Небесное, соболезную.

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