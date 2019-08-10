В Благовещенске не смогли приземлиться сразу два самолета

В аэропорту Благовещенска утром в субботу, 10 августа, из-за непогоды не смогли совершить посадку сразу два авиаборта. Им помешал туман. Поэтому воздушные средства пришлось направить в Хабаровск.

Приземлиться не смогли самолет компании «Сибирь» из Новосибирска и компании «Уральские авиалинии» сообщением Москва – Екатеринбург. Первый борт должен был совершить посадку еще в 6 часов утра – теперь его расчетное время прилета 12:00. Второй борт по расписанию ждали в 9:45, сейчас посадка перенесена на 12:30, сообщили в аэропорту.

Соответственно, сдвигается в расписании и время вылета этих самолетов в обратном направлении.