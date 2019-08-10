Соцсети: в роддоме Хабаровска новорожденной насильно сделали прививки

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в одном из роддомов Хабаровска новорожденной девочке на днях сделали прививки, несмотря на заперт ее матери. Чтобы вакцинировать малышку, медучреждение даже обратилось в суд и выиграло его в тот же день.

Информацию об этом на своей странице в Инстаграме опубликовала известная ведущая и блогер Ирена Понарошку. Девочка родилась 6 августа, а уже 7 августа, по решению суда, ее вакцинировали, несмотря на протесты матери. ⠀

«Вчера в роддоме № 4 города Хабаровска произошел дикий, вопиющий случай нарушения прав матери и ребенка. Нарушения закона. Мама здоровой новорожденной девочки отказалась от вакцинации, в результате чего столкнулась с агрессией со стороны медицинского персонала, обвинениями и угрозами, главврач роддома тут же подал в суд иск о защите интересов несовершеннолетнего лица и требовании проведения медицинских вмешательств "ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ". Подчеркиваю, ребенок родился здоровым, и "спасать" его вакцинами от туберкулеза и гепатита B в первые дни жизни не было никакой необходимости! Суд в тот же день иск удовлетворил, решение суда тут же вступило в силу (вот бы суды всегда так оперативно работали!) и ребенка насильно вакцинировали!», – гневный пост такого содержания опубликовала блогер (стилистика сохранена – Прим.ред.).

Она напомнила, что в федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прямо указывается право граждан на отказ от профилактических прививок, «но суд почему-то не увидел разницы между "спасением жизни" и "профилактической вакцинацией"».⠀

«Я связалась с мамой, она в слезах, раздавлена этой чудовищной несправедливостью, цитирую: "...когда еще сутки не прошли после родов, и я держу малышку на руках, и полная палата народу, сил нет вспоминать, слезы бегут...обидно, вместо того чтобы наслаждаться таким событием, плачу только..."» , – пишет Ирена.

В свою очередь роддом, в котором произошел этот случай, на своей странице в социальной сети выложил пост с фотографией решения суда. Однако вскоре публикация исчезла, но скриншот с ней успели сделать.

Кроме того, Ирена Понарошку отмечает, что еще 4 июня, в этом же профиле был пост, про то, что согласно приказу Минздрава №109 от 21 марта 2003 года вакцинация проводится только «при наличии информированного добровольного согласия законного представителя». Его тоже сейчас в профиле нет.

Сейчас к другим постам в паблике медучреждения люди обрушиваются на врачей с гневной критикой.

Блогер обещала молодой маме юридическую, финансовую и информационную помощь, потому что мама собирается подавать на роддом в суд и оспаривать решение суда. Кстати, в самом решении говорится о праве матери его обжаловать в суде высшей инстанции.

Ирена подчеркивает, что в данном случае речь не идет о том, хорошо прививки или плохо: «Мама могла принять решение о вакцинации позже, проведя полное обследование ребенка, так делают тысячи мам, это их право».