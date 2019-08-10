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Соцсети: в роддоме Хабаровска новорожденной насильно сделали прививки

Соцсети: в роддоме Хабаровска новорожденной насильно сделали прививки
Фото: pixabay.com

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в одном из роддомов Хабаровска новорожденной девочке на днях сделали прививки, несмотря на заперт ее матери. Чтобы вакцинировать малышку, медучреждение даже обратилось в суд и выиграло его в тот же день.

Информацию об этом на своей странице в Инстаграме опубликовала известная ведущая и блогер Ирена Понарошку. Девочка родилась 6 августа, а уже 7 августа, по решению суда, ее вакцинировали, несмотря на протесты матери. ⠀

«Вчера в роддоме № 4 города Хабаровска произошел дикий, вопиющий случай нарушения прав матери и ребенка. Нарушения закона. Мама здоровой новорожденной девочки отказалась от вакцинации, в результате чего столкнулась с агрессией со стороны медицинского персонала, обвинениями и угрозами, главврач роддома тут же подал в суд иск о защите интересов несовершеннолетнего лица и требовании проведения медицинских вмешательств "ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ". Подчеркиваю, ребенок родился здоровым, и "спасать" его вакцинами от туберкулеза и гепатита B в первые дни жизни не было никакой необходимости! Суд в тот же день иск удовлетворил, решение суда тут же вступило в силу (вот бы суды всегда так оперативно работали!) и ребенка насильно вакцинировали!», – гневный пост такого содержания опубликовала блогер (стилистика сохранена – Прим.ред.).

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Ни разу за 7 лет на моей странице не было антипрививочной агитации. Не будет ее и сегодня! ⠀ Да, я не прививаю своих детей. Но я никогда не призывала принимать решение о вакцинации, основываясь на моем примере! Я уважаю право родителей на выбор: только семья может решать, прививать или нет ребенка, если прививать - то когда, после каких обследований и какими вакцинами! 💉❗️ ⠀ Вчера в роддоме №4 города Хабаровска произошел дикий, вопиющий случай нарушения прав матери и ребенка! Нарушения закона! Мама здоровой новорожденной девочки отказалась от вакцинации, в результате чего столкнулась с агрессией со стороны медицинского персонала, обвинениями и угрозами, главврач роддома @kgbuzrodilnyidom4 тут же подал в суд иск о защите интересов несовершеннолетнего лица и требовании проведения медицинских вмешательств “ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ”! ⠀ Подчеркиваю, ребенок родился здоровым, и “спасать” его вакцинами от туберкулеза и гепатита B в первые дни жизни не было никакой необходимости! 🤬 ⠀ Суд в тот же день иск удовлетворил, решение суда тут же вступило в силу (вот бы суды всегда так оперативно работали!) и ребенка насильно вакцинировали! 🤯 ⠀ Хотя в Федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прямо указывается право граждан на отказ от профилактических прививок! Но суд почему-то не увидел разницы между «спасением жизни» и «профилактической вакцинацией»! ⠀ Я связалась с мамой, она в слезах, раздавлена этой чудовищной несправедливостью, цитирую: «...когда еще сутки не прошли после родов, и я держу малышку на руках, и полная палата народу, сил нет вспоминать, слезы бегут...обидно, вместо того чтобы наслаждаться таким событием, плачу только...» 💔 ⠀ Роддом, тем временем, вчера опубликовал гордый пост о том, как они «спасли» ребенка от необразованной матери, и даже выложил решение суда. Однако потом публикация исчезла из аккаунта @kgbuzrodilnyidom4, а комментарии к постам были закрыты 😏 ⠀ Хотя в их же профиле есть пост от 4 июня, где черным по белому написано, что согласно приказу Минздрава №109 от 21 марта 2003 года вакцинация проводится только «при наличии информированного добровольного согласия законного представителя»! 😡 ⠀ Продолжение в галерее 👉🏽

Публикация от NEW! Маски для Stories! 🥑 (@irenaponaroshku)

Она напомнила, что в федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прямо указывается право граждан на отказ от профилактических прививок, «но суд почему-то не увидел разницы между "спасением жизни" и "профилактической вакцинацией"».⠀

«Я связалась с мамой, она в слезах, раздавлена этой чудовищной несправедливостью, цитирую: "...когда еще сутки не прошли после родов, и я держу малышку на руках, и полная палата народу, сил нет вспоминать, слезы бегут...обидно, вместо того чтобы наслаждаться таким событием, плачу только..."» , – пишет Ирена.

В свою очередь роддом, в котором произошел этот случай, на своей странице в социальной сети выложил пост с фотографией решения суда. Однако вскоре публикация исчезла, но скриншот с ней успели сделать.

Кроме того, Ирена Понарошку отмечает, что еще 4 июня, в этом же профиле был пост, про то, что согласно приказу Минздрава №109 от 21 марта 2003 года вакцинация проводится только «при наличии информированного добровольного согласия законного представителя». Его тоже сейчас в профиле нет.

Сейчас к другим постам в паблике медучреждения люди обрушиваются на врачей с гневной критикой.

Блогер обещала молодой маме юридическую, финансовую и информационную помощь, потому что мама собирается подавать на роддом в суд и оспаривать решение суда. Кстати, в самом решении говорится о праве матери его обжаловать в суде высшей инстанции.

Ирена подчеркивает, что в данном случае речь не идет о том, хорошо прививки или плохо: «Мама могла принять решение о вакцинации позже, проведя полное обследование ребенка, так делают тысячи мам, это их право».

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    2 часа назад

    Совсем мамочки, БЦЖ ставят в обязательном порядке. Ребенок маленький беззащитный против инфекций, а туберкулёз очень опасное заболевание, от него можно умереть.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Клушки. Дремучие, глупые клуши.

  • severe

    severe
    2 часа назад

    Над этими вакцинами работали десятки лет, что бы снизить смертность. Почему какая то мамочка, без специальных знаний, вот чисто на протесте, должна распоряжаться жизнью ребёнка.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    51 минута назад

    Для полной картины стоит узнать причины, по которым медики были вынуждены это сделать. Не удивлюсь, если окажется, что мама всю правду намеренно не озвучила, а доктора были вынуждены пойти на такой достаточно рисовый шаг. Отвага и безумие метари не должны быть во вред новорождённой.

  • ay

    ay
    47 минут назад

    Там таких безумных половина комментаторш в её инсте. Иные дуры дома рожать собираются.

  • Qwerty1988

    Qwerty1988
    38 минут назад

    Не обязательно не озвучила, может и правда хотела сначала обследовать ребенка. Моему старшему ребенку поставили прививки без моего ведома и согласия пока я лежала в реанимации, просто медсестра пришла и сказала, я поставила, распишись что согласна. Только она не подумала что у ребенка билирубин зашкаливает, ей все равно было главное прививку от гепатита поставить. Младшему БЦЖ ставить нельзя было, так как проблемы с почками были, билирубин был высоким до 10 месяцев который мы еле снизили. И тоже никто в роддоме не удосужился взять анализы у малыша. Поэтому возможно мамочка вполне права!

  • Qwerty1988

    Qwerty1988
    38 минут назад

    Не обязательно не озвучила, может и правда хотела сначала обследовать ребенка. Моему старшему ребенку поставили прививки без моего ведома и согласия пока я лежала в реанимации, просто медсестра пришла и сказала, я поставила, распишись что согласна. Только она не подумала что у ребенка билирубин зашкаливает, ей все равно было главное прививку от гепатита поставить. Младшему БЦЖ ставить нельзя было, так как проблемы с почками были, билирубин был высоким до 10 месяцев который мы еле снизили. И тоже никто в роддоме не удосужился взять анализы у малыша. Поэтому возможно мамочка вполне права!

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад



    известная ведущая и блогер Ирена Понарошку



    Любопытно, у неё дети есть?

    Привитые?

    Или у неё всё "понарошку"?

    Радуют мамочки, которые круче врачей разбираются в медицине.

    Не понятно только, какого хрена они в больницы прутся?

  • medium

    medium
    21 минута назад

    Чем дальше, тем хуже...у женщин совсем крышу рвет

  • ay

    ay
    20 минут назад

    Это тупой псевдоним для гнилых понтов. Ирина она. Филиппова. А может и Глухова. Дети есть. Даже у таких дурёх случаются.

  • ay

    ay
    19 минут назад

    mediumЧем дальше, тем хуже...у женщин совсем крышу рвет


    Без волшебных люлей=дисциплины никак не могут.

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