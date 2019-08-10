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сегодня, 10:21 0

Дождь с грозой: прогноз погоды в Приамурье на 10 августа

Дождь с грозой: прогноз погоды в Приамурье на 10 августа
Фото: https://www.instagram.com/nvp_astrafarm/

В субботу, 10 августа, в Амурской области днем ожидается увеличение облачности, в отдельных районах дождь, слабый дождь и гроза. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. В северный районах столбики термометров покажут плюс 23…28 градусов, в южных – плюс 20…25 градусов.

В Благовещенске синоптики также прогнозируют увеличение облачности и слабый дождь.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 21…23 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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