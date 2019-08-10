Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:01 3

В Благовещенске на одном перекрестке столкнулись 10 автомобилей (видео)

В Благовещенске на одном перекрестке столкнулись 10 автомобилей (видео)

В Благовещенске во второй половине дня 9 августа, на перекрестке в районе пересечения улиц Горького – Богдана Хмельницкого с небольшим промежутком столкнулись сразу 10 автомобилей.

Череда неприятностей для водителей на этом перекрестке началась в 15:18, когда столкнулись 3 машины. Уже через минуту рядом столкнулись еще два автомобиля. Спустя полчаса – в 15:50, к ним присоединились еще три транспортных средства. А еще через две минуты, в 15:52 в том же месте произошла авария с участием двух машин.

По информации городского ГАИ все эти автодорожные происшествия были оформлены как 4 разных ДТП. Никто из людей не пострадал.

Просмотров всего: 404

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Наводнение 2019

На двух участках региональной трассы в Амурской области закрыли проезд
Наводнение 2019 4

В Приамурье формируют списки на выплаты пострадавшим от паводка
Происшествия

Появилось видео столкновения автобуса и автомобиля под Новороссийском
Общество

Амурские аграрии собирают урожай по колено в грязевой жиже (видео)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Жалейка

    Жалейка
    24 минуты назад

    дятлы

  • Жалейка

    Жалейка
    24 минуты назад

    дятлы

  • Алгебра

    Алгебра
    18 минут назад

    Засмотрелись?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь