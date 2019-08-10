В Благовещенске на одном перекрестке столкнулись 10 автомобилей (видео)

В Благовещенске во второй половине дня 9 августа, на перекрестке в районе пересечения улиц Горького – Богдана Хмельницкого с небольшим промежутком столкнулись сразу 10 автомобилей.

Череда неприятностей для водителей на этом перекрестке началась в 15:18, когда столкнулись 3 машины. Уже через минуту рядом столкнулись еще два автомобиля. Спустя полчаса – в 15:50, к ним присоединились еще три транспортных средства. А еще через две минуты, в 15:52 в том же месте произошла авария с участием двух машин.

По информации городского ГАИ все эти автодорожные происшествия были оформлены как 4 разных ДТП. Никто из людей не пострадал.