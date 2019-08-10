В Госдуме считают, что пожары в Сибири могут быть связаны с применением климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев считает, что непогоду в России могло вызвать применение против страны климатического оружия. Такое заявление он сделал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Так парламентарий объяснил пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве.

По его словам, Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении: у западных стран нет гиперзвуковых ракет, и эти государства «не знают, что делать».

«Я думаю, (они. — Прим. ред.) испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», – заявил Журавлев.

Он также похвалил МЧС за оповещение жителей столицы о надвигавшемся на ряд регионов европейской части страны сильном ветре, пишут РИА Новости.