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10августа
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сегодня, 09:37 8

В Госдуме считают, что пожары в Сибири могут быть связаны с применением климатического оружия

В Госдуме считают, что пожары в Сибири могут быть связаны с применением климатического оружия
Фото: pixabay.com

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев считает, что непогоду в России могло вызвать применение против страны климатического оружия. Такое заявление он сделал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Так парламентарий объяснил пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве.

По его словам, Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении: у западных стран нет гиперзвуковых ракет, и эти государства «не знают, что делать».

«Я думаю, (они. — Прим. ред.) испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», – заявил Журавлев.

Он также похвалил МЧС за оповещение жителей столицы о надвигавшемся на ряд регионов европейской части страны сильном ветре, пишут РИА Новости.

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#погода #пожары #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    33 минуты назад

    "... непогоду в России могло вызвать применение против страны климатического оружия..." они явно, что-то курят...

  • Жалейка

    Жалейка
    33 минуты назад

    да явно это инопланетяне

  • Артюхина В.А. (ver. сRPG )

    Артюхина В.А. (ver. сRPG )
    32 минуты назад

    к наркологу господина запишите вне очереди. И к психиатру. Тут внесезонное обострение налицо.

  • ay

    ay
    25 минут назад

    Клоун, блин. Кстати, у него медаль за Сирию.

  • ay

    ay
    25 минут назад

    Климактерическое оружие, походу, накрыло.

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    19 минут назад

    Как много идиотов при власти в нашей стране.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    12 минут назад

    дибилов действительно полно, но показывают нам про украину как им там херово всякие подонки типа сольвьева скабеевой киселева

  • physic1

    physic1
    40 секунд назад

    Так вот оно ЧО!!!! Климатическим оружием можно ОБЪЯСНИТь что угодно!!

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