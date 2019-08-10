В Благовещенске стихия нанесла серьезный ущерб инфекционной, детской и взрослой областным больницам

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Из-за неблагоприятных погодных условий сразу нескольким медучреждениям Амурской области нанесен существенный ущерб. Только в областном центре пострадали четыре учреждения здравоохранения.

В частности, пострадало здание неонатологического корпуса Амурской областной детской клинической больницы.

«Здесь произошло обводнение фундамента с появлением множественных мест протечек по периметру здания. Значительный вымыв грунта вдоль восточной стены (до 8 кубических метров) с подмывом фундамента, повлекшим частичное разрушение входа в подвальное помещение, затопление подвального помещения водой и земляной пульпой. Специалисты считают, что потребуется вскрытие теплотрассы с заменой теплоизоляции и усилением гидроизоляции на входе в здание; ремонт и обустройство ливневой канализации и водоотведения от здания», – отметила заместитель министра здравоохранения Наталья Газданова.

В Амурской областной клинической больнице подтоплены подземные переходы – уровень воды выше полуметра, некоторые подвальные помещения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

В областной инфекционной больнице помещения цокольного этажа лечебного корпуса «А» и пищеблока в корпусе «Б» также оказались подтоплены – от 0,05 метра до 0,3 метра – в результате на стенах отслоилась штукатурка, нарушено покрытие полов из линолеума на площади более 90 квадратов. Местами отслоились полы из керамической плитки, повреждено несколько деревянных дверей.

В городской поликлинике № 2 Благовещенска был затоплен подвал грунтовыми водами до 0,8 метра, по стенам коридора произошло отслоение и повреждение покрытия из керамической плитки; в подсобных помещениях подвала повреждена поверхность стен, деформировались деревянные двери.

Пострадали также фельдшерско-акушерский пункт села Норск Селемджинского района, который расположен в здании школы, врачебная амбулатория села Угловое Мазановского района, стационар Мазановской больницы, корпуса терапевтического, детского отделений и детской поликлиники Зейской больницы, пристройка к поликлинике Сковородинской ЦРБ, участковая больница в поселке Ерофей Павлович, ряд корпусов Тамбовской больницы и участковая больница села Раздольное Тамбовского района.

Подтоплены подвальные помещения лечебного и хирургического корпусов Свободненской больницы и участковой больницы в Желтоярове.

«По всем объектам проводится экспертная работа, целью которой является определение объемов ущерба, нанесенного медицинским организациям вследствие паводка. Из резервного фонда правительства Амурской области поступило 6,9 миллиона рублей на проведение аварийно-восстановительных работ», – сообщила Наталья Газданова.