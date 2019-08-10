В Благовещенске стартовал конкурс фотографий «Парк моего детства»

В Благовещенске к 130-летию Городского парка культуры и отдыха объявлен конкурс фотографий парка разных лет. Победители в трех номинациях получат призы, а копии раритетных снимков станут основой исторической выставки. Она откроется в субботу, 17 августа. Победителей наградят на главной сцене горпарка в 18:00.

Участников конкурса просят разместить старые фотографии городского парка в сети Инстаграм с хэштегом #ПаркМоегоДетства. Обязательно отметить в публикации горпарк @gorpark_blg.

Также старые снимки ждут в административном здании парка по адресу: улица Ленина, 144 (рядом с Городским домом культуры), принимать начнут с 12 августа, от 9:00 до 17:00. Там снимок отсканируют и возьмут личные данные для связи. Можно прислать фотографии по электронной почте blagopark@mail.ru с пометкой «Конкурс».

Благовещенский горпарк периодически устраивает подобные конкурсы и предлагает ностальгировать, удивляться вместе. Возможно, кто-то из жителей или гостей города пришлет ранее не опубликованные фотографии одного из любимых мест отдыха амурской столицы.

Известно, что в конце XIX–XX веков территория нынешнего парка делилась на две части. Одна из них – городской сад – прилегала к губернаторскому дому (ныне Городской дом культуры), вторая – относилась к зданию Общественного собрания – сейчас это Амурский театр драмы. Фотографии тех лет хранятся в Амурском краеведческом музее.

Тот парк, к которому привыкли современные благовещенцы, с аттракционами и скульптурами, начал формироваться примерно после 30-х годов прошлого столетия.