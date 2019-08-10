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10 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

10 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

Вода в Амурской области идет на убыль. В Приамурье остаются подтопленными 13 жилых домов и 510 приусадебных участков.

206 дворовых территорий подтоплено в Благовещенске, в Белогорске – 67, в Белогорском районе – 44, в Мазановском районе – 29, в Благовещенском районе – 55, в Ромненском районе – 54, в Серышевском районе – 12, в Октябрьском районе – 27. Восемь населенных пунктов все еще остаются без транспортного сообщения остаются. Из них один в Зейском районе, два – в Ромненском, три – в Архаринском и два – в Серышевском районах.

Уровень воды в реках Приамурья на 8 часов 10 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ

ОГЯ

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 139

-12

Амур

Джалинда

8:00 201

-7

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 186

-3

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 225

-11

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 232

-11

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 353

-16

510

700

800

822

517

Амур

Гродеково

8:00 656

-17

730

1050

1100

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 491

-18

500

700

950

924

659

Амур

Поярково

8:00 440

-23

580

650

750

833

610

Амур

Иннокентьевка

8:00 790

-35

640

850

930

1083

888

Зея

Мазаново

8:00 301

-26

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 377

-18

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 697

-12

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 580

-12

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 386

-18

450

600

720

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 579

-9

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 387

-18

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 706

-1

Селемджа

Экимчан

8:00 25

-8

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 96

-12

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 368

-48

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 470

-48

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 280

-12

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 240

-16

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 258

-7

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 475

-30

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 81

-10

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 229

-14

180

300

350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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