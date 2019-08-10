10 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Вода в Амурской области идет на убыль. В Приамурье остаются подтопленными 13 жилых домов и 510 приусадебных участков.
206 дворовых территорий подтоплено в Благовещенске, в Белогорске – 67, в Белогорском районе – 44, в Мазановском районе – 29, в Благовещенском районе – 55, в Ромненском районе – 54, в Серышевском районе – 12, в Октябрьском районе – 27. Восемь населенных пунктов все еще остаются без транспортного сообщения остаются. Из них один в Зейском районе, два – в Ромненском, три – в Архаринском и два – в Серышевском районах.
Уровень воды в реках Приамурья на 8 часов 10 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ
|
ОГЯ
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 139
|
-12
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 201
|
-7
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 186
|
-3
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 225
|
-11
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 232
|
-11
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 353
|
-16
|
510
|
700
|
800
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 656
|
-17
|
730
|
1050
|
1100
|
1144
|
841
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 491
|
-18
|
500
|
700
|
950
|
924
|
659
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 440
|
-23
|
580
|
650
|
750
|
833
|
610
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 790
|
-35
|
640
|
850
|
930
|
1083
|
888
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 301
|
-26
|
450
|
550
|
620
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 377
|
-18
|
500
|
650
|
700
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 697
|
-12
|
780
|
900
|
970
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 580
|
-12
|
560
|
660
|
730
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 386
|
-18
|
450
|
600
|
720
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 579
|
-9
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 387
|
-18
|
300
|
350
|
400
|
в 2016 428
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 706
|
-1
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 25
|
-8
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 96
|
-12
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 368
|
-48
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 470
|
-48
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 280
|
-12
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 240
|
-16
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 258
|
-7
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 475
|
-30
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 81
|
-10
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 229
|
-14
|
180
|
300
|
350
Просмотров всего: 285
#Дальний Восток #наводнение #происшествия