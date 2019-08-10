10 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

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Вода в Амурской области идет на убыль. В Приамурье остаются подтопленными 13 жилых домов и 510 приусадебных участков.

206 дворовых территорий подтоплено в Благовещенске, в Белогорске – 67, в Белогорском районе – 44, в Мазановском районе – 29, в Благовещенском районе – 55, в Ромненском районе – 54, в Серышевском районе – 12, в Октябрьском районе – 27. Восемь населенных пунктов все еще остаются без транспортного сообщения остаются. Из них один в Зейском районе, два – в Ромненском, три – в Архаринском и два – в Серышевском районах.

Уровень воды в реках Приамурья на 8 часов 10 августа