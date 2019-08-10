Близнецы, не упрямьтесь, Козероги, ждите приятных известий: астрологический прогноз на 10 августа

Восход Солнца: 05:10

Заход Солнца: 19:59

Солнце в Льве.

Овен. В первой половине дня некоторая суета и домашние хлопоты могут принести взаимное раздражение в отношениях с окружающими, однако вечером настроение изменится к лучшему. Энергичность, оптимизм сделают вас неотразимыми для лиц противоположного пола.

Телец. День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Забудьте пока о профессиональных проблемах и старых привязанностях. Постарайтесь определиться в важных вопросах.

Близнецы. Противоречивый день, требующий осмысления поставленных целей. Вероятные неприятности воспринимайте стоически. Избегайте упрямства и желания во всем главенствовать — это может привести к ссоре с партнером.

Рак. Ваши дела могут замедлиться оттого, что натолкнутся на препятствия, а желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления, что приведет к обострению чувств. От благодушия вы можете перейти к упрямству. В этот день желательно уединение.

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Лев. Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему свое материальное положение. Возможно, вы столкнетесь с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Это потребует от вас мобилизации сил и ясности чувств.

Дева. Все препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на интуиции и всесторонней оценке событий. Благоприятный день для любви и романтических встреч. Темпераментность и эмоциональность приведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером.

Весы. Женщин ожидает знак внимания. Возможно, это будет перспектива социального роста или букет цветов. Благоприятный момент строить планы на будущее. Не исключено, что мужчины-Тельцы поддадутся неожиданно накатившим чувствам, в которых до конца не разобрались.

Скорпион. Не исключено, что вам удастся избавиться от всех проблем, связанных с работой. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело. Но благодаря уверенности в себе и работоспособности вам удастся продвинуться вперед в своих замыслах.

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Стрелец. День преобразования и перемен. Не исключено, что планы на будущее претерпят значительные изменения, а встреча со старым знакомым может привести к неожиданному повороту в судьбе. Вторая половина дня чревата опасностями для здоровья.

Козерог. День благоприятен для отдыха. Отложите дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Случайная травма или болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов. В скором времени возможны приятные события и известия.

Водолей. День благоприятный для планирования новой деятельности, отдыха. Положитесь на помощь друзей, прислушайтесь к их мнению. Вместе с ними смело стройте планы на будущее в области политики, бизнеса,творчества. Заключенные соглашения и контакты будут достаточно прочны.

Рыбы. День несет негативные тенденции. Вероятны домашние хлопоты или размолвки. Звезды рекомендуют посвятить время личной жизни и духовному развитию. Нежелательно употребление спиртных напитков. Следует быть осторожными и внимательными при работе с электроприборами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев