Близнецы, не упрямьтесь, Козероги, ждите приятных известий: астрологический прогноз на 10 августа
Восход Солнца: 05:10
Заход Солнца: 19:59
Солнце в Льве.
Овен. В первой половине дня некоторая суета и домашние хлопоты могут принести взаимное раздражение в отношениях с окружающими, однако вечером настроение изменится к лучшему. Энергичность, оптимизм сделают вас неотразимыми для лиц противоположного пола.
Телец. День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Забудьте пока о профессиональных проблемах и старых привязанностях. Постарайтесь определиться в важных вопросах.
Близнецы. Противоречивый день, требующий осмысления поставленных целей. Вероятные неприятности воспринимайте стоически. Избегайте упрямства и желания во всем главенствовать — это может привести к ссоре с партнером.
Рак. Ваши дела могут замедлиться оттого, что натолкнутся на препятствия, а желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления, что приведет к обострению чувств. От благодушия вы можете перейти к упрямству. В этот день желательно уединение.
Читайте также
Гороскоп на неделю 5 – 11 августа: Водолеи вступят в конфликт, а у Дев будет много забот
Лев. Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему свое материальное положение. Возможно, вы столкнетесь с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Это потребует от вас мобилизации сил и ясности чувств.
Дева. Все препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на интуиции и всесторонней оценке событий. Благоприятный день для любви и романтических встреч. Темпераментность и эмоциональность приведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером.
Весы. Женщин ожидает знак внимания. Возможно, это будет перспектива социального роста или букет цветов. Благоприятный момент строить планы на будущее. Не исключено, что мужчины-Тельцы поддадутся неожиданно накатившим чувствам, в которых до конца не разобрались.
Скорпион. Не исключено, что вам удастся избавиться от всех проблем, связанных с работой. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело. Но благодаря уверенности в себе и работоспособности вам удастся продвинуться вперед в своих замыслах.
Читайте также
Гороскоп на август 2019 года: Девы произведут впечатление, у Рыб дела пойдут в гору
Стрелец. День преобразования и перемен. Не исключено, что планы на будущее претерпят значительные изменения, а встреча со старым знакомым может привести к неожиданному повороту в судьбе. Вторая половина дня чревата опасностями для здоровья.
Козерог. День благоприятен для отдыха. Отложите дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Случайная травма или болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов. В скором времени возможны приятные события и известия.
Водолей. День благоприятный для планирования новой деятельности, отдыха. Положитесь на помощь друзей, прислушайтесь к их мнению. Вместе с ними смело стройте планы на будущее в области политики, бизнеса,творчества. Заключенные соглашения и контакты будут достаточно прочны.
Рыбы. День несет негативные тенденции. Вероятны домашние хлопоты или размолвки. Звезды рекомендуют посвятить время личной жизни и духовному развитию. Нежелательно употребление спиртных напитков. Следует быть осторожными и внимательными при работе с электроприборами.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
Просмотров всего: 120