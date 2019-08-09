На двух участках региональной трассы в Амурской области закрыли проезд

Последствия паводка и ливневых дождей нанесли серьезный ущерб важной для области региональной трассе на участке Введеновка – Февральск. Над восстановлением проезда работают дорожники.

В момент прохождения паводка дорожная ситуация изменялась по несколько раз в сутки, одни участки становились непроезжими, по другим вода сходила, но проезд был затруднен.Однако машины могли проходить, обеспечивая транспортную связь для подвоза продуктов питания и средств первой необходимости, а также доступ скорой медицинской помощи.

Сейчас на участке Введеновка – Февральск – Экимчан на 132 и на 168 километрах ухудшилось состояние мостов, проезд для всех видов транспорта невозможен в связи с разрушением опор мостового сооружения. Дорожники устраняют проблему. При благоприятных погодных условиях сквозное движение на проблемных участках данной дороги планируется открыть в ближайшее время для легковых автомобилей. Движение тяжеловесных машин и пассажирских перевозок будет ограничено до тех пор, пока не будут выполнены работы по восстановлению пострадавших участков до нормативных параметров.