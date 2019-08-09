В Приамурье формируют списки на выплаты пострадавшим от паводка

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В Амурской области необходимо оперативно подготовить списки граждан, которые пострадали от наводнения и которые должны получить финансовую поддержку из федерального бюджета. На эти цели области из резервного фонда правительства РФ выделено 600 миллионов рублей. Об этом на очередном заседании КЧС сказал губернатор Василий Орлов.

«Сейчас мы формируем списки граждан, которые будут иметь право на получение данных выплат. Списки формируются на основании заявлений граждан – это те люди, у которых пострадали дома. Жилые помещения, которые пострадали от большой воды обследует комиссия. Она будет смотреть частично или полностью утрачено имущество, составляется акт, гражданин пишет заявление. Списки граждан мы направляем в МЧС России, они нам под это выделяют деньги. Выплаты пойдут по линии министерства социальной защиты. От того, насколько оперативно проведут обследования комиссии муниципальных образований, напишут заявления пострадавшие граждане, зависит, как быстро поступят деньги в регион», – пояснила первый зампред правительства Татьяна Половайкина.

Единовременная помощь в размере 10 000 рублей полагается каждому человеку, кто на день введения режима ЧС зарегистрирован по месту жительства и фактически постоянно проживал в жилом помещении, которое попало в зону ЧС. За частично утраченное имущество первой необходимости предусматривается 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество – 100 тысяч на человека.

Обратиться за консультацией по выплатам можно по телефону горячей линии 112. Специалисты окажут всю необходимую помощь с 7:00 до 21:00.

На сегодняшний день в Приамурье остаются подтопленными 13 жилых домов и 510 приусадебных участков.

Всего эвакуировано 2 180 человек (за сутки -173), в том числе 722 ребенка (за сутки -101). Из них в ПВР находится 59 человек (за сутки -43), в том числе 20 детей (за сутки 27), у родственников – 2 121 человек, из них 702 ребенка. На территории области осталось 2 ПВР – по одному в Селемджинском и Мазановском районах. Архаринский район сегодня в связи с убытием людей закрыл ПВР.

Проведена санитарная обработка (дезинфекция) 2 258 объектов (+231 за сутки). Это частные дома – 670 (+97 за сутки); общественные колодцы – 9 (+4 за сутки); индивидуальные колодцы – 380 (+99 за сутки); придомовая территория – 841 (+31 за сутки). Всего уже просушено 515 домов, 36 из них – сегодня. Откачана вода из 236 домов (+11 домов).

Всего принято 3 060 заявлений по жилым дома и 8 405 заявлений по приусадебным участкам. Проведено обследование 2 029 жилых домов, составлено 659 актов. Что касается приусадебных участков, то уже их обследовано 6 219, составлено 5420 актов.

Вертолётами в пострадавшие населенные пункты доставлено 117,228 груза.

К проведению мероприятий по ликвидации ЧС привлечено 736 человек, 149 единиц техники, 26 плавсредств, 3 воздушных судна.

Адресную социальную помощь в связи с паводком получили 1 073человека – из регионального бюджета выплачено более 12 миллионов рублей

По линии социальной защиты населения выплачено 12 миллионов 210 тысяч рублей – это адресная социальная помощь, на которую пострадавшие от ЧС могут рассчитывать в связи с потерей имущества первой необходимости или утратой единственного в собственности жилья. Всего на 9 августа выплату по 30 тысяч. рублей получили 74 человека, по 10 тысяч рублей – 999 пострадавших.